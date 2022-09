Marcelo Negrão quer fazer história com a Rede Cuca na Superliga; veja entrevista exclusiva

Referências não faltam para ele que esteve próximo a diversos ícones:

“Eu tive uma escola muito boa. [...] Vi os melhores técnicos do mundo. [.../ Participei da primeira geração, da época do vôlei de prata, que era o Bebeto de Freitas, já falecido, infelizmente, e ele que saiu puxando todo mundo. Ele puxou a escola do Bernardinho, depois o Zé Roberto. Todos ali participaram daquele momento com o Bebeto de Freitas. E eu fiz parte como atleta dessa turma. O Josenildo de Carvalho também.[...] Eu pego um pouco de cada um e aí me moldei como técnico.”