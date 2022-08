De olho na Superliga A, time da Rede Cuca foca em planejamento para estar na elite do vôlei

Após a sensação do “quase”, a equipe da Rede Cuca confirmou participação na Superliga A, principal competição de vôlei nacional. A disputa, geralmente, começa no final de outubro. Até lá, há bastante a ser definido, desde estrutura, elenco, sede dos jogos... É só o início de uma caminhada que tem diversos fatores a favor para que seja vitoriosa.

Em entrevista à coluna, o secretário da Juventude de Fortaleza, Davi Gomes deu mais detalhes sobre esses primeiros passos e reforçou a satisfação do grupo em fazer parte desse momento marcante para o esporte cearense. "A gente tem que se imaginar agora como uma grande equipe, que precisa de investimento. [...] Tem que profissionalizar cada vez mais [...] Estamos obviamente fazendo planilhas, contas, buscando inspiração em outros times. Agora a gente vai passar por um processo de estruturação da equipe técnica."

O acesso à elite é apenas o primeiro passo para avançar de status no vôlei, como o próprio secretário reconhece: profissionalizar é indispensável. Na última temporada, quando chegou ao 3º lugar da Superliga B, a equipe contava apenas com atletas amadores, ou seja, que se dividiam em outras funções e não se dedicavam exclusivamente aos treinamentos e competições. Legenda: Em primeiro ano na elite do voleibol, equipe já deve entrar competitiva Foto: Rede Cuca

A ideia é contar com a base dessa equipe, valorizando o talento cearense, e buscar contratações que venham somar ao grupo. O supervisor do time, Malbha Tahan, conta que, além das contratações, peneiras devem ser realizadas nesse sentido.

“Nós tivemos reuniões. Sabemos da grandiosidade que empreende uma competição como a Superliga, né? Que é uma das maiores do mundo, certamente. Próxima semana teremos reunião pra definição de comissão técnica, pois muitos profissionais vão ter que ser integrados exclusivamente pra equipe, como fisioterapeuta fisiologista, psicólogo, nutricionista, tudo isso.”

Entre os possíveis locais para sediar os jogos do time da Rede Cuca estão os ginásios Aécio de Borba e Paulo Sarasate, além do próprio Cuca do José Walter, onde aconteceram as disputas da Superliga B. Legenda: Equipe da Rede Cuca mostrou um bom trabalho em primeiro ano de disputa da Superliga B Foto: Rodrigo Carvalho

Ronald Rocha, presidente da Federação Cearense de Vôlei (FCV), reforça a importância dessa conquista da equipe da Rede Cuca: “ Eu chamo de sonho porque já tem um tempo que a gente tenta colocar uma equipe no cenário nacional, nesse nível. [...] É muito significativo pro voleibol cearense.”

Além de ser o primeiro time do Estado na Superliga A, a equipe é a única representante do Nordeste na próxima temporada. Fica a torcida para que esse momento tão representativo seja o início de novos tempos no esporte olímpico do Ceará, que já mostrou potencial, mas ainda depende de muitos fatores, principalmente financeiros, para seguir se destacando e incentivando o ingresso de ainda mais atletas no meio esportivo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil