Ciclo olímpico mais curto já faz de 2022 ano decisivo para Paris 2024

Assim, um ano pós-olímpico se transforma praticamente em pré-olímpico para algumas modalidades, já que diversos campeonatos a serem realizados nor próximos meses valem pontos para o ranking que leva a Paris. E o que esperar de 2022, então? Muitas competições decisivas para a formação do cenário olímpico.

A contar deste sábado (22), faltam aproximadamente dois anos e meio para os Jogos de Paris , previstos para iniciar no dia 26 de julho de 2024. Ainda em um cenário atípico de pandemia, que motivou a descaracterização do ciclo de quatro anos, para um período menor, de três anos, isso afeta toda a preparação dos atletas que almejam chegar à disputa olímpica.

Entre as principais disputas do ano estão os campeonatos mundiais de vôlei, atletismo e natação , além dos circuitos mundiais de vôlei de praia e surfe .

Após um resultado histórico em Tóquio, com o melhor desempenho do Brasil em Olimpíadas em diversos aspectos, como quantidade de pódios: 21, melhor posição no quadro de medalhas: 12º lugar e igual quantidade máxima de ouros: 7.

Para este ano, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) aprovou orçamento de R$ 165 milhões para as modalidades olímpicas . Essa é a maior quantidade desde 2001 e o valor é 10% menor do que o valor anterior.

Em um cenário ainda de muitas incertezas, o tiro mais curto para o alcance do objetivo olímpico é marcado por preocupações além das esportivas. Já que a disseminação do coronavírus pelo mundo ainda não foi totalmente controlada e é algo que afeta também a realização das competições esportivas.

O que parecia intervalo grande, se tornou um pequeno hiato. Paris é logo ali e quase tudo do pós-Tóquio já pode ser parte decisiva para mais uma Olimpíada. Além do tamanho do ciclo, a Olimpíada francesa deve ter outras novidades, como a inserção do breaking como modalidade e a saída do caratê e beisebol/softbol. Os Jogos devem receber mais 10 mil atletas de 200 países e o que se espera é que seja a primeira edição a conseguir garantir a equidade de gênero com 50% de mulheres e 50% de homens.