Norde Vôlei conhece tabela da Superliga B; equipe estreia contra Chapecó

Equipe liderada por Marcelo Negrão estreia no dia 29 de novembro

Crisneive Silveira 22 de Outubro de 2025

Jogada

Norde Vôlei participa de torneio amistoso internacional em Joinville/SC; veja tabela de jogos

Time comandado por Marcelo Negrão enfrentará equipes da Superliga A e o Ciudad Volley, da Argentina, no primeiro jogo internacional da sua história

Redação 15 de Outubro de 2025
Foto do Võlei feminino da Unifor

Jogada

Unifor é tetracampeã brasileira universitária de vôlei feminino

Equipe cearense venceu a disputa nos anos 2019, 2023, 2024 e 2025

Samir de Carvalho* 13 de Outubro de 2025

Jogada

Norde Vôlei retoma treinamentos após vice-campeonato na Copa Goiás de Voleibol

Equipe comandada por Marcelo Negrão venceu o Brasília Vôlei e foi derrotado pelo Saneago Goiás Vôlei na disputa

Redação 07 de Outubro de 2025

Jogada

Norde Vôlei embarca para primeiro torneio amistoso de pré temporada, em Goiânia-GO

Equipe cearense visa se preparar para a Superliga B 2025/2026, em jogos contra Goiás Vôlei e Brasília Vôlei

Redação 01 de Outubro de 2025

Opinião

Marcelo Negrão detalha preparação e desafios do Norde Vôlei para a Superliga B

Técnico e idealizador do time cearense concedeu entrevista ao Verdinha Notícias

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 17 de Setembro de 2025

Jogada

Brasil x Sérvia no Mundial masculino de Vôlei: veja horário, onde assistir e relacionados

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Crisneive Silveira 17 de Setembro de 2025

Jogada

Brasil vence Japão e garante bronze no Campeonato Mundial de vôlei feminino

Medalha veio após vitória sobre o Japão por 3 sets a 2

Agência Brasil 07 de Setembro de 2025

Jogada

Brasil luta, mas é derrotado pela Itália na semifinal do Mundial feminino de vôlei

Italianas venceram o duelo por 3 sets a 2

Crisneive Silveira 06 de Setembro de 2025

Jogada

Brasil x Itália na semifinal do Mundial de Vôlei feminino: veja horário e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado

Crisneive Silveira 06 de Setembro de 2025
