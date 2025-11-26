Norde Vôlei estreia com vitória na Superliga B

O Norde Vôlei, time cearense na Superliga B 2025/2026, iniciou sua caminhada na competição com vitória de virada em cima do Aprov Chapecó/SC, na noite desta quarta-feira (26), no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. Os comandados de Marcelo Negrão fecharam a partida em 3 sets a 1, com parciais de (19x25 / 25x15, 25x23 e 25x17)

O oposto Da Silva, um das contratações para esta temporada, foi o diferencial do time na partida. "É bom estrear em casa e melhor ainda com a vitória. Tivemos aquele friozinho na barriga, sofremos um pouco no primeiro set até nos encontrarmos. Mas depois conseguimos corrigir nossos erros, nos concentramos um pouco mais e saímos com a vitória", analisou o oposto.

O jogo

O Norde Vôlei, apesar do bom início no primeiro set, chegando a abrir 4 a 1, não conseguiu segurar o ritmo forte que os atuais campeões da Superliga C impuseram, sendo derrotados por 25 a 19. A partir do segundo set, mais aquecidos na partida, o Norde começou a colocar seu voleibol em quadra.

Legenda: O Norde estreou com vitória na Superliga B Foto: Stephan Eilert / Norde Volei

O empate veio com um potente 25 a 15. No terceiro set, as duas equipes fizeram um jogo bem parelho, mas brilhou a estrela de Da Silva, que foi para o saque na reta final fazendo dois aces seguidos, 25 a 23. Já o terceiro set foi controlado pelos cearenses do início ao fim, com vitória tranquila por 25 a 17.

"No fim do primeiro set o que eu falei foi para eles acreditarem. Acreditar no companheiro, não baixar a guarda, ir para cima do adversário, esquece o placar naquele momento e joga o que sabe, dando o melhor de si. E, graças a Deus, deu tudo certo no segundo set. No terceiro set, o time começou mais ou menos mas depois de uma bela sequência de saque com o Caio. garantimos a vitória. E no quarto set, o time entrou mais tranquilo, mais confiante, aquela confiança que a gente precisa daqui para frente", celebrou Marcelo Negrão.

Próxima partida

Após iniciar a campanha contra o campeão da Superliga C, o Norde Vôlei volta a entrar em quadra na próxima quinta-feira (04), às 20h, contra o vice-campeão da competição em 2025, Fluminense/RJ. A partida será realizada no Ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro.