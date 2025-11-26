Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Norde Vôlei estreia na Superliga B nesta quarta-feira (26), contra o Aprov Chapecó/SC

Jogo de abertura da competição acontece no Ginásio Aécio de Borba

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Norde Vôlei estreia na Superliga B nesta quarta-feira
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

O Norde Vôlei, representante cearense na Superliga B 2025/2026 inicia sua caminhada na competição nesta quarta-feira (26), no Ginásio Aécio de Borba, às 19 horas, contra o Aprov Chapecó/SC. A partida será o confronto de abertura do torneio e terá entrada solidária mediante entrega de 1kg de alimento. 

O time comandado pelo campeão olímpico Marcelo Negrão está em sua segunda participação na Superliga B, tendo chegado até as semifinais e ficado em quarto lugar na temporada anterior. Para o técnico da equipe, o objetivo nesta temporada é claro, subir de divisão, e uma boa estreia é essencial para motivar o time para esse objetivo.

Não vai ser um jogo fácil, o time de Chapecó acabou de ganhar a terceira divisão, vem empolgado e vem querendo mostrar o porque merece estar na Superliga B, mas nós, com o apoio da nossa torcida, temos que fazer prevalecer a nossa vontade de vencer. Estreia sempre tem aquele algo a mais, mas nos preparamos para isso, com amistosos, viagens e treinos fortes. Temos tudo para estrear bem"
Marcelo Negrão
Técnico do Norde Volêi

Legenda: Marcelo Negrão é o técnico do Norde Vôlei
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

Elenco

Diante da boa campanha na Superliga B anterior, o Norde Vôlei manteve uma base de jogadores para a nova temporada que vem pela frente, mas se reforçou com nomes conhecidos no cenário do voleibol brasileiro. A equipe renovou com os centrais Pablo Bertolo e Matheus Paulo; o levantador Rafael Cartaxo; e os ponteiros Ygor Ceará, Gui Souza e Thiago Salles.

As novidades foram as contratações dos levantadores Rodrigo Ribeiro, do SADA/Cruzeiro e Gabriel Galo, do Ferizaj (Kosovo); do ponteiro Rafa, do Praia Clube; dos líberos Bruno Bello, do Alta Floresta, e Henrique Melo, do Araraquara; dos opostos Caio da Silva, do Brasília, e Breno Silva, do Sporting (Portugal); e dos centrais Renan Fornazari, do Montes Claros, e Guilherme Rech, do Praia Clube. Além deles, o ponteiro Diego Evangelista, ex Unifor; e o líbero João Vitor ex SADA/Cruzeiro foram anunciados na última semana.

O capitão do time nesta temporada, Rodrigo Ribeiro, revelou que o grupo está com alta expectativa para o jogo de estreia. “O nosso elenco está muito forte e foi montado pelo Marcelo pensando somente no acesso. Tivemos uma preparação muito forte e tá todo mundo ansioso para a estreia, para colocar na quadra aquilo que estamos fazendo nos treinos desde agosto”, comentou o capitão.

Legenda: O Norde fez torneios preparatórios visando a Superliga B
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

Pré-temporada

Diante dos desafios e objetivos da temporada, o Norde Vôlei realizou uma preparação bem robusta, iniciando os treinamentos ainda em agosto e disputando três torneios amistosos. No primeiro deles, a Copa Goiás, os cearenses ficaram com o segundo lugar, vencendo o Brasília - adversário direto na Superliga B - e perdendo dos donos da casa, Goiás Vôlei, da Superliga A.

Já na Copa Joinville, o Norde ficou com o terceiro lugar, vencendo Joinville e Praia Grande, da Superliga A e B, respectivamente, e sendo derrotado por Guarulhos, da primeira divisão, e Ciudad, da Argentina. Finalizando a preparação, o Norde Vôlei foi campeão da II Copa Ceará de Vôlei, vencendo Primer Vôlei, Unifor e Uniateneu.

Relacionados para o jogo

Levantadores: Rodrigo Ribeiro (12), Gabriel Galo (11) e Rafael Cartaxo (8)
Ponteiros: Ygor Ceará (1), Gui Souza (13), Thiago Salles (14), Rafael Barrios (7) e Diego Evangelista (3)
Centrais: Matheus Paulo (16), Pablo Bertolo (10), Guilherme Rech (18) e Renan Fornazari (17)
Opostos: Caio da Silva (9) e Breno Silva (15)
Líberos: Bruno Bello (2), Henrique Melo (4) e João Vitor (6)

