Vôlei feminino do Ceará vence a Unifor e conquista o bicampeonato estadual

Equipe estreia na Superliga B no início de dezembro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Equipe de vôlei feminino do Ceará.
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O vôlei feminino do Ceará conquistou o bicampeonato estadual. A equipe comandada pelo técnico Raphael Dantas superou o time da Unifor por 2 sets a 1 (parciais 28-30, 27-25 e 15-13). O duelo ocorreu na quinta-feira (27), no ginásio da universidade. As alvinegras venceram dois dos três possíveis jogos para definir o grande campeão do torneio.

O Ceará começou melhor, abriu uma boa diferença no placar, mas a Unifor reagiu e ganhou ritmo ao longo do set. As falhas no saque comprometeram o rendimento alvinegro na primeira parcial e permitiram que o adversário igualasse o marcador. A disputa seguiu equilibrada, e a equipe universitária acabou fechando em 30 a 28.

No segundo set, o Ceará não conseguiu manter o mesmo nível de início. A Unifor seguiu ditando o ritmo e chegou a construir uma vantagem de seis pontos. Concentradas, as universitárias viraram o placar e fecharam a parcial por 27 a 25, levando a partida para o tie-break.

No tie-break, a disputa continuou equilibrada, com as equipes trocando pontos constantemente. A entrada da central Joyce fortaleceu o saque do Ceará, que conseguiu construir uma vantagem. O time controlou o marcador até o fim e garantiu a vitória, assegurando o bicampeonato estadual.

Agora, a equipe volta as atenções para a Superliga B. O grupo estreia na competição nacional na próxima sexta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Ginásio Aécio de Borba. O primeiro confronto será contra o Recife.

