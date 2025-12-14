Com apoio da torcida, Ceará vence Flamengo pela Superliga B Feminina

O Ceará conquistou sua segunda vitória na Superliga B de vôlei feminino 2025-26. Com apoio da torcida no Aécio de Borba, neste sábado (13), a equipe venceu o Flamengo por 3 sets a 2, com parciais de 26-24, 20-25, 27-25, 16-25 e 13-13.

Com a vitória, o Alvinegro soma mais dois pontos, chegando a seis na tabela de classificação, ocupando a terceira colocação.

A equipe volta à quadra no sábado (20), contra o Ascade. A partida será disputada no Ginásio Aécio de Borba.

Como foi o jogo

Disputado ponto a ponto, Ceará e Flamengo protagonizaram um primeiro set equilibrado. A equipe carioca saiu na frente, abrindo vantagem sobre as alvinegras, mas o time comandado por Raphael Dantas reagiu, virou o placar e passou a se manter à frente até a reta final do período, quando o Rubro-Negro voltou a empatar. No momento decisivo, Joyce apareceu e, com um saque fenomenal, garantiu a vitória do Time do Povo por 26 a 24.

No segundo set, o Flamengo conseguiu impor seu ritmo em quadra. As cariocas chegaram a abrir 10 pontos de vantagem, enquanto o Ceará, demonstrando resiliência, buscou reduzir a diferença. Apesar da reação alvinegra, o Rubro-Negro administrou o placar e fechou o período em 25 a 20.

Legenda: No Aécio de Borba, o Ceará venceu o Flamengo pela superliga B feminina Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

Mais impositivo, o Ceará iniciou o terceiro set abrindo vantagem sobre o Flamengo. Com bons saques e um sistema defensivo eficiente, especialmente no bloqueio, a equipe de Raphael Dantas conseguiu neutralizar o contra-ataque adversário e administrar o período. As cariocas reagiram, empataram o marcador e levaram a decisão para a disputa ponto a ponto. No fim, as alvinegras fecharam o set em 27 a 25 com um bloqueio decisivo de Marcela.

No quarto set, o Flamengo voltou a se impor. A equipe carioca abriu boa vantagem, chegando a ficar sete pontos à frente. Com a margem construída no início do período, o Rubro-Negro passou a administrar o placar. O Ceará ainda esboçou reação e reduziu a diferença, mas não conseguiu igualar o marcador para brigar pela virada. As visitantes fecharam o período em 25 a 16.

No tie-break, um duelo disputado ponto a ponto. O Flamengo largou em vantagem, chegou a ficar quatro à frente do Ceará, mas a equipe alvinegra buscou o resultado. Com o duelo empatado em 11 a 11, a oposta Jaque acertou um ace, colocando o Time do Povo na liderança do placar. As alvinegras impuseram o ritmo e confirmaram a vitória da partida, vencendo as cariocas por 15 a 13.