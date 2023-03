Mesmo rebaixado, Rede Cuca ainda pode jogar próxima temporada na elite do vôlei

Essa seria oportunidade para que o Rede Cuca tivesse o que não teve nesta temporada: tempo . Convidado em agosto para participar da Superliga A, o time já entrou no cenário com meses de atraso. A busca por jogadores disponíveis no mercado também foi uma dificuldade por conta disso.

É preciso entender que o caminho de profissionalização no esporte não é rápido, vários fatores implicam para que isso ocorra. O Rede Cuca mostrou-se comprometido com esse processo, mas as outras equipes estavam à frente, algumas com anos de consolidação, outras com mais tempo de preparação. Enfim, possivelmente, com uma nova chance na elite do vôlei, o time pode se estabelecer.