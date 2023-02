Cearense Lucas Rabelo inicia hoje disputa em Mundial de Skate Street

Nesta quinta-feira (2), começa a fase classificatória masculina do Mundial de Skate Street. Entre os homens, serão sete representantes brasileiros e o momento marca o retorno do cearense Lucas Rabelo às pistas, após grave lesão em maio do ano passado. O jovem fortalezense vinha conquistando cada vez mais espaço, mas acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Legenda: Lucas com o troféu de 2º lugar no Super Crown da Street League Skateboarding, de Jacksonville, nos Estados Unidos Foto: Reprodução