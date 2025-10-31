Diário do Nordeste
Rayssa Leal conquista inédito tricampeonato da Liga Mundial de Skate Street

Brasileira de 17 anos teve o apoio da torcida em São Paulo

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 15 de Dezembro de 2024

Jogada

Raicca Ventura conquista o inédito título mundial no Skate Park em Roma

O Brasil já havia conquistado o título no Skate Street no Mundial de Roma, com Rayssa Leal

Agência Estado 22 de Setembro de 2024
Raicca Ventura

Jogada

Brasil garante equipe completa nas quartas de final do Mundial de Skate Park

Raicca Ventura conseguiu 78,34 pontos e liderou a equipe

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 18 de Setembro de 2024
Raysa Leal em ação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Jogada

Rayssa Leal desbanca japonesas e é campeã mundial de skate street

Competição ocorreu em Roma, na Itália

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 14 de Setembro de 2024
Rayssa Leal

Jogada

Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançam à semifinal do Mundial de skate street em Roma

A competição contou ainda com a participação de mais duas brasileiras

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 12 de Setembro de 2024
Imagem de jovens praticando skate

Jogada

Destaque nas Olimpíadas: veja onde praticar skate no Ceará

Sua estreia nos Jogos Olímpicos aconteceu em Tóquio 2020, tendo se consolidado nos Jogos de Paris 2024

Redação 16 de Agosto de 2024
Imagem da medalha de bronze desbotada de Paris 2024

Jogada

Skatista americano reclama que sua medalha 'desbotou' dias após conquistar o bronze em Paris

Nyjah Huston ficou em terceiro na final do skate street masculino

Redação 09 de Agosto de 2024
Ginástica por equipes

Jogada

Nove das 14 medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 foram conquistadas por mulheres; veja

O Brasil ainda tem grandes chances de conseguir medalhas em outras categorias femininas

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 07 de Agosto de 2024
2024.08.07 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Skate Park Masculino - O atleta brasileiro Augusto Akio compete na final olímpica que conta com três skatistas brasileiros

Jogada

Veja apresentação de Augusto Akio, o Japinha, que rendeu o bronze no Skate Park

Brasileiro conquistou a medalha de bronze no skate park das Olimpíadas 2024

Daniel Farias 07 de Agosto de 2024
Alison dos Santos e Ana Patrícia (da dupla com Duda) são atrações da tarde nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Jogada

Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 desta quarta-feira (7)

Confira a agenda desta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024

Hugo Eduardo 07 de Agosto de 2024
