Destaque nas Olimpíadas: veja onde praticar skate no Ceará

O skate é um esporte relativamente recente, que se desenvolveu nos Estados Unidos, na década de 1950, conforme a cultura do surfe se popularizava. Ele se fortaleceu, ainda mais, no meio underground, cultura alternativa da década de 1980, e anda de mãos dadas com valores de liberdade, rebelião e emoção. O esporte continuou a se desenvolver e tornou-se mais acessível no início do século XXI, revelando-se um grande sucesso entre os jovens.

Sua estreia nos Jogos Olímpicos aconteceu em Tóquio 2020, tendo se consolidado nos Jogos de Paris 2024, no famoso La Concorde, no coração da capital francesa. Apesar da recente história olímpica, a skatista brasileira Rayssa Leal, de apenas 16 anos, já gravou seu nome nos esportes olímpicos ao se tornar a atleta mais jovem da história a conquistar duas medalhas olímpicas, sendo: prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024.

Além dela, o Time Brasil também conquistou bons resultados na categoria masculina da modalidade. O Brasileiro Augusto Akio, o Japinha, conquistou medalha de bronze, na grande final do Skate Park. Além dele, os brasileiros Pedro Barros, que terminou a competição na quarta colocação, com a nota 91.65 e Luigi, que terminou na sétima colocação, com 76.89 foram destaques na competição.

SKATE

Com a crescente popularidade, após os ótimos resultados nas Olimpíadas, a prática do skate foi mais requisitada no Ceará. Por ter uma modalidade baseada, especialmente, no urbanismo das cidades, a prática do esporte pode ser realizada em diversas pistas de skate, em quadras, ou, até mesmo, em casa, bastando apenas possuir um chão liso para deslizar as rodas.

Legenda: Para começar a praticar skate com segurança é bom as crianças estarem com matérias de proteção, como; capacete, joalheiras e cotoveleiras Foto: Kid Junior/SVM

Contudo, conforme o presidente da federação cearense de skate, Edson Pinheiro, o ideal, para os novos interessados no esporte, é procurar instrutores de skate e se dirigirem até uma pista de skate ou algum local onde tenha espaço e piso liso. O contato para indicações de instrutores pode ser feito pela página da federação no Instagram, via direct.

“Geralmente a partir dos 03 anos as crianças já começam a subir e se equilibrar no skate, não tem uma idade ao certo. Acabamos de ver, nas olimpíadas, um atleta de 51 anos. Qualquer pessoa pode praticar skate. Basta ter cuidado e, de preferência, aos iniciantes no esporte ter algum acompanhamento de um instrutor”, afirmou o presidente.

Para começar a praticar skate com segurança é bom as crianças estarem com matérias de proteção, como; capacete, joalheiras e cotoveleiras. Conforme Edson, em algumas modalidades a utilização de matérias de proteção são mais recomendadas.