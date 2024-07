Rayssa Leal promete ouro nos Jogos de 2028 e entra em lista seleta de brasileiros com duas medalhas

Uma das principais estrelas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a maranhense Rayssa Leal, de 16 anos, comemorou a conquista do bronze neste domingo (28) no skate street. Essa foi a segunda medalha da atleta em Olimpíadas, sendo também prata durante os Jogos de Tóquio-2020.

"Duas olimpíadas, duas medalhas, coisa louca… Na semifinal, eu estava fora do corpo, não sabia onde tava, mas na final fiquei muito feliz, consegui as manobras, dei o meu melhor, estava muito focada, então consegui minhas manobras e fiquei feliz. Em 2028 vem o ouro", declarou em entrevista para a TV Globo.

Assim, a ‘fadinha’, como é conhecida, se consolida como referência no esporte. Sem considerar modalidades coletivas como futebol, vôlei e basquete, Rayssa é a 24ª pessoa do país no grupo de pelo menos duas medalhas conquistadas em Olimpíadas.

Os líderes são o canoísta Isaquias Queiroz e o nadador Gustavo Borges, ambos com quatro medalhas. Vale ressaltar que, quando tinha 13 anos, Rayssa se tornou a brasileira mais jovem da história a subir no pódio, na época durante os Jogos de Tóquio-2020, uma outra marca histórica.

Atletas brasileiros com pelo menos duas medalhas em Olimpíadas: