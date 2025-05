Juventude x Fluminense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Juventude se enfrentam neste domingo (18) pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogo será no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 16h. O Fluminense vem embalado após vencer o Unión Española por 2 a 0 na Sul-Americana e busca voltar ao caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor ocupa o 5º lugar na tabela, com 13 pontos, seis atrás do líder Palmeiras. A equipe treinada por Renato Gaúcho quer se manter na briga entre os primeiros colocados e precisa de uma vitória para recuperar a confiança após a derrota para o Atlético-MG na última rodada.

Já o Juventude está em uma situação delicada, ocupando o 18° lugar com sete pontos. O time gaúcho fará sua primeira partida sob o comando do novo técnico Claudio Tencati, que foi anunciado após a demissão de Fábio Matias. Tencati tem a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento e busca uma vitória para reacender as esperanças da torcida.

Onde assistir

TV Globo (TV aberta)

Premiere (pay-per-view)

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Juventude

Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Cláudio Tencati.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Jhon Arias, Everaldo e Keno. Técnico: Renato Gaúcho.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)