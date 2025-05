Parnahyba/PI x Maracanã pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Neste domingo (18), Parnahyba/PI e Maracanã se enfrentam às 16 horas, pela Série D do Campeonato Brasileiro, no Mão Santa, Parnaiba (PI).

O Alvianil é o 6º colocado do Grupo A2, com 5 pontos, e vem derrota para o Altos/PI. A partida deste domingo antecede o jogo da Copa do Brasil, no dia 22, contra o Internacional, no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina (SC), pela 3ª Fase da Copa do Brasil.

O Parnahyba/PI é o 8º e último colocado com apenas um ponto.





Prováveis escalações

Parnahyba

Jefferson; Edson, Emílio, Diego Mota e Adriel; Xexéu, Athyrson, Samuel e Bismarck; Rafael Teixeira e Xilú. Técnico: Betinho Nascimento.



Maracanã



Rayr, Rafael Mandacaru, Edimar, Jairo, Leandro, Jair Berlitz, Wilker, Davi Torres, Luís Soares, Bravo e Testinha. Técnico: Junior Cearense

Arbitragem

Arbitro: Roberto Santos Sa - MA

Assistente 1 Janystony Rabelo de Melo - PI

Assistente 2 Francisco Railton Araujo Sousa - PI