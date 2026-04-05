Corinthians x Internacional: veja horário, onde assistir, palpites e escalações
O Corinthians recebe o Internacional para mais um jogo do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Com as duas equipes pressionadas, o duelo promete grandes emoções.
O Timão não vence há oito jogos e vem de uma derrota por 3 a 1 para o Fluminense. A equipe está em 15º na tabela. Já o Inter está uma posição depois, em 16º, e busca se afastar do Z-4.
ONDE ASSISTIR
Prime Video
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Corinthians: Hugo Souza; Mathezinho, Gabriel Paulista (André Ramalho), Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, André Carrillo e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Jesse Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto.
Internacional: Rochet; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Bernabei); Villagra, Bruno Henrique e Paulinho; Carbonero (Alan Patrick) e Alerrandro.
FICHA TÉCNICA
Corinthians x Internacional
Data e hora: 05 de abril, às 19h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena