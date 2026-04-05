Flamengo x Santos: confira onde assistir, horário e escalações

O futebol brasileiro protagoniza o encontro de duas camisas pesadas neste domingo (5): Flamengo x Santos, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela 10ª rodada da Série A de 2026.

Na tabela de classificação, o Flamengo é o 6º colocado, com 14 pontos. Já o Santos surge em 13º, com 10. O Rubro-Negro não vence há duas rodadas e tenta se reabilitar no torneio após a derrota por 3 a 0 para o Bragantino. O Peixe vem confiante depois da vitória diante do Remo, mas não tem o atacante Neymar, que está suspenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Rede Globo (TV Aberta), Premiere (pay-per-view) e GETV (YouTube).

Prováveis escalações

Flamengo | Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Santos | Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Moisés. Técnico: Cuca.

Ficha técnica | Flamengo x Santos