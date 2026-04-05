Após vitória do Fortaleza na Série B, Djian destaca: 'Começamos nossa arrancada'

Auxiliar técnico comandou a equipe diante do Juventude

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 13:28)
Legenda: Djian, auxiliar técnico do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 e conquistou os primeiros três pontos na Série B. A equipe foi comandada pelo auxiliar técnico Estephano Djian, já que Thiago Carpini cumpria suspensão. O profissional comemorou o resultado na Arena Castelão. As equipes se enfrentaram neste sábado (4).

"Em um campeonato de pontos corridos, precisamos pontuar sempre. Conseguindo essa vitória, a gente começa a nossa arrancada, para pontuar cada vez mais, que o nosso objetivo no final da temporada é conseguir o acesso", destacou Djian após a partida. 

O Tricolor fez 2 a 0 logo no primeiro tempo com Maílton e Ryan. Nos minutos iniciais do segundo tempo, os visitantes diminuíram com Alan Kardec. 

"No vestiário, alertamos os atletas que era um placar perigoso, que a gente precisava voltar com atenção maior. Claro que não queríamos ter sofrido um gol porque acaba dando aquela esfriada no jogo. Mas conseguimos, no intervalo, ajustar os pontos que eles estavam explorando melhor, para que a gente conseguisse voltar e ter um pouco mais o controle da partida", completou.

O Tricolor volta a campo na quarta-feira (8), quando enfrenta o Ceará no Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste. As equipes entram em campo a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. 

Após vitória do Fortaleza na Série B, Djian destaca: 'Começamos nossa arrancada'

Auxiliar técnico comandou a equipe diante do Juventude

Crisneive Silveira 05 de Abril de 2026
