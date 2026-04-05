Ceará tem 19 açudes sangrando no Domingo de Páscoa; veja lista

As chuvas que banham o Ceará nos últimos dias têm ajudado a aumentar o volume dos açudes. No Estado, neste Domingo de Páscoa (5), 19 dos 144 açudes monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) estão sangrando.

O total dos reservatórios está com 44,35% da capacidade acumulada. No fim de março, mês em que as chuvas foram abaixo do esperado e o volume registrado foi o menor desde 2019, o acumulado dos açudes ficou em 43,73%.

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No sábado, 17 açudes tinham atingido a capacidade máxima, e neste domingo mais dois reservatórios chegaram a essa condição: o Quandú, situado na região serrana de Itapipoca, e o Ubaldinho, no município de Cedro.

Legenda: Um dos reservatórios que sangrou nesse domingo foi Ubaldinho, no município de Cedro Foto: Reprodução/Cogerh

De acordo com os dados do Portal Hidrológico da Cogerh, a região do Alto do Jaguaribe é a que apresenta mais reservatórios em sangria no momento, com seis açudes: Caldeirões, Mamoeiro, Muquém, Pau Preto, Trici e Valério.

Entre os quatro maiores açudes do Estado, o Castanhão registra 25% da capacidade; o Orós, 86,10%; o Banabuiú, 28,54%; e o Araras, 69,07%.

Açudes sangrando neste Domingo de Páscoa

Jenipapo

Sobral

Caldeirões

Mamoeiro

Muquém

Pau Preto

Trici

Valério

Itaúna

Várzea da Volta

Quandú

Germinal

Cachoeira

Olho d'Água

Rosário

Ubaldinho

Colina

Do Batalhão

São José III

Açudes perto de sangrar

O monitoramento da Cogerh aponta que outros quatro reservatórios estão próximos de atingir o limite máximo.

Entre os reservatórios mais próximos da sangria estão o açude de Jatobá, em Ipueiras, que registra 95,52% de volume; o Arneiroz II, em Arneiroz, com 94,85%; o Angicos, em Coreaú, com 95,27%; e o Gangorra, em Granja, com 95,74%.