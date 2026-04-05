Ceará tem 19 açudes sangrando no Domingo de Páscoa; veja lista
Juntos, os 144 açudes monitorados estão com 44,35% da capacidade acumulada.
As chuvas que banham o Ceará nos últimos dias têm ajudado a aumentar o volume dos açudes. No Estado, neste Domingo de Páscoa (5), 19 dos 144 açudes monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) estão sangrando.
O total dos reservatórios está com 44,35% da capacidade acumulada. No fim de março, mês em que as chuvas foram abaixo do esperado e o volume registrado foi o menor desde 2019, o acumulado dos açudes ficou em 43,73%.
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No sábado, 17 açudes tinham atingido a capacidade máxima, e neste domingo mais dois reservatórios chegaram a essa condição: o Quandú, situado na região serrana de Itapipoca, e o Ubaldinho, no município de Cedro.
De acordo com os dados do Portal Hidrológico da Cogerh, a região do Alto do Jaguaribe é a que apresenta mais reservatórios em sangria no momento, com seis açudes: Caldeirões, Mamoeiro, Muquém, Pau Preto, Trici e Valério.
Entre os quatro maiores açudes do Estado, o Castanhão registra 25% da capacidade; o Orós, 86,10%; o Banabuiú, 28,54%; e o Araras, 69,07%.
Açudes sangrando neste Domingo de Páscoa
- Jenipapo
- Sobral
- Caldeirões
- Mamoeiro
- Muquém
- Pau Preto
- Trici
- Valério
- Itaúna
- Várzea da Volta
- Quandú
- Germinal
- Cachoeira
- Olho d'Água
- Rosário
- Ubaldinho
- Colina
- Do Batalhão
- São José III
Açudes perto de sangrar
O monitoramento da Cogerh aponta que outros quatro reservatórios estão próximos de atingir o limite máximo.
Entre os reservatórios mais próximos da sangria estão o açude de Jatobá, em Ipueiras, que registra 95,52% de volume; o Arneiroz II, em Arneiroz, com 94,85%; o Angicos, em Coreaú, com 95,27%; e o Gangorra, em Granja, com 95,74%.