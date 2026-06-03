Av. Pontes Vieira tem trecho bloqueado para obras de implantação de travessia elevada; veja desvio

A avenida Pontes Vieira ficará bloqueada no trecho em frente ao Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, a partir da manhã desta quarta-feira (3) para obras de implantação de travessia elevada para pedestres.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a intervenção será feita em duas etapas e deve ser concluída em até dez dias.

A interdição irá alterar temporariamente o tráfego no trecho da avenida, com impacto “mínimo” para usuários de transporte coletivo, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza, e presença de orientadores de tráfego da AMC para dar suporte aos condutores.

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Veja mudanças de tráfego durante 1ª etapa das obras (a partir de 3/6):

Sentido Dionísio Torres/Joaquim Távora

Fluxo de veículos será reduzido para uma faixa no trecho;

Sentido Joaquim Távora/Dionísio Torres

Condutores vão precisar fazer desvio a partir do cruzamento da av. Pontes Vieira com a rua João Paulino Barros Leal:

Entrar à direita na rua João Paulino Barros Leal;

Virar à esquerda na rua Eduardo Bezerra;

Virar novamente à esquerda na rua Frei Vidal;

Virar finalmente à direita para seguir na Av. Pontes Vieira.

Legenda: Desvio de tráfego da av. Pontes Vieira será feito pelas ruas João Paulino Barros Leal, Eduardo Bezerra e Frei Vidal. Foto: Reprodução / Google Maps.

Veja mudanças de tráfego durante 2ª etapa das obras (a partir de 8/6):

Sentido Dionísio Torres/Joaquim Távora

Intervenções serão iniciadas na outra faixa de tráfego deste sentido, continuando o estreitamento da pista;

Sentido Joaquim Távora/Dionísio Torres

Estará liberado.

Veja mudanças para usuários de transporte coletivo:

Sentido Dionísio Torres/Joaquim Távora

Ponto de parada no trecho neste sentido, que não terá desvio, funcionará normalmente.

Sentido Joaquim Távora/Dionísio Torres

Ponto de parada no trecho neste sentido ficará inativo para segurança de passageiros e trabalhadores. Segundo a Etufor, os pontos anterior e posterior, que ficam próximos, seguirão com funcionamento normal, diminuindo transtornos aos usuários.

O que é travessia elevada?

Conforme informações da Autarquia Municipal de Trânsito, a travessia eleveada para pedestres é uma faixa construída acima do nível da pista, com alinhamento na altura das calçadas e canterios centrais.

A medida amplia a acessibilidade para pedestres com mobilidade reduzida e também estimula a reducação de velocidade para condutores, o que prioriza o deslocamento de pedestres e torna a passagem segura.

Como destaca o superintendente da AMC Sérgio Costa, os principais benefícios da travessia elevada incluem "o aumento da visibilidade dos pedestres, a melhoria das condições de segurança, mobilidade e acessibilidade, além de contribuir para a manutenção de velocidades mais seguras por parte dos condutores".