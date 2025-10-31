Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Ilustração de motorista de aplicativo pilotando um triciclo elétrico por ruas de Fortaleza

Ceará

Motociclista de app transporta passageiro em triciclo elétrico e sem capacete em Fortaleza

Veículo não tinha retrovisores e placa. Motociclista foi bloqueado de plataforma

Redação 23 de Outubro de 2025
Vídeo

Ceará

Óleo na pista faz motociclistas derraparem na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza

A AMC esteve no local, mas não constatou novos incidentes

Redação 02 de Outubro de 2025
Foto que contém tráfego intenso, mas contínuo na Avenida Senador Carlos Jereissati, entre os bairros Montese, Aeroporto e Serrinha, em Fortaleza

Ceará

Ceará é seguro para dirigir, mas tem baixa educação no trânsito, diz estudo

Ranking considera indicadores que vão desde fiscalização, qualidade das rodovias até aplicabilidade de multas

Luciano Rodrigues 21 de Setembro de 2025
pessoa segurando celular em cima de motocicleta

Ceará

AMC diz que não multará motociclistas de app por usarem celular de acordo com regras; veja quais

Autarquia Municipal de Trânsito se reuniu com a categoria para tratar de segurança no trânsito

Matheus Facundo 17 de Setembro de 2025
Placa de trânsito com desenho de câmera e texto ‘Via Fiscalizada por Câmeras’. Carros seguem em fila na rua movimentada. Ao fundo, prédios e semáforo no sinal vermelho.

Ceará

Videomonitoramento em Fortaleza pode multar quem usa celular parado no sinal vermelho; veja detalhes

Atitude pode ser capturada por câmeras de videomonitoramento, que já são utilizadas na fiscalização desde 2024

Clarice Nascimento, Nicolas Paulino e Gabriela Custódio 01 de Setembro de 2025
Pedestres chegaram a cobrir o corpo do motociclista com papelão

Ceará

Motociclista tem mal súbito e morre enquanto empurrava moto na Aldeota, em Fortaleza

AMC e Pefoce foram acionadas ao local

João Lima Neto 20 de Agosto de 2025
Multidão de pessoas reunidas ao ar livre, muitas vestindo roupas brancas, em um evento religioso ou celebração com clima ensolarado.

Ceará

Caminhada com Maria 2025: esquema de segurança terá policiais, bombeiros e agentes de trânsito

Fiéis serão acompanhados por agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Redação 06 de Agosto de 2025
Policial de trânsito indicando veículos na avenida, fiscalização de trânsito na rua com carros e motocicleta, campanha de fiscalização de trânsito.

Ceará

Motociclista morre ao colidir com 'ponto cego' de ônibus e ser atropelado por carreta, em Fortaleza

A ocorrência aconteceu na manhã dessa quarta-feira (6), na Avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras

Paulo Roberto Maciel* 06 de Agosto de 2025
Imagens dos veículos envolvido em colisão no Bom Jardim

Segurança

Motociclista colide com ônibus e morre no bairro Bom Jardim, em Fortaleza

Condutor avançou a preferencial e foi atingido por coletivo da linha 366 Siqueira/ Bom Jardim II

Redação 25 de Julho de 2025
Anualmente, o Fortal reúne nomes do axé na capital cearense

É Hit

Fortal 2025 terá cerca de 3 mil pessoas atuando na segurança policial e viária durante evento

Haverá linhas especiais de ônibus direto para o local do evento

Redação 23 de Julho de 2025
1 2 3