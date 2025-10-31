Veículo não tinha retrovisores e placa. Motociclista foi bloqueado de plataforma
A AMC esteve no local, mas não constatou novos incidentes
Ranking considera indicadores que vão desde fiscalização, qualidade das rodovias até aplicabilidade de multas
Autarquia Municipal de Trânsito se reuniu com a categoria para tratar de segurança no trânsito
Atitude pode ser capturada por câmeras de videomonitoramento, que já são utilizadas na fiscalização desde 2024
AMC e Pefoce foram acionadas ao local
Fiéis serão acompanhados por agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
A ocorrência aconteceu na manhã dessa quarta-feira (6), na Avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras
Condutor avançou a preferencial e foi atingido por coletivo da linha 366 Siqueira/ Bom Jardim II
Haverá linhas especiais de ônibus direto para o local do evento