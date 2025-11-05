Leilão de carros, motos e sucatas é realizado pela AMC nesta sexta-feira (7)

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza realiza um leilão público de veículos na próxima sexta-feira (7). Estão disponíveis à população 509 itens, entre carros e motocicletas que foram recolhidos ou abandonados no pátio do órgão.

Os lances já estão abertos e podem ser feitos de forma on-line na página oficial da Celso Cunha Leilões, responsável pelo leilão.

O processo se encerra às 9h da sexta (7), quando serão apuradas todas as ofertas e considerados os vencedores aqueles que deram os maiores valores para o lote.

Os lotes são compostos por automóveis, motocicletas, motonetas, ciclomotores e equipamentos classificados como sucata. Os itens removidos há mais de 60 dias pelo órgão e não regularizados por seus proprietários.

Segundo o edital, há lotes com lances iniciais entre R$ 50,00 e R$ 3.500,00.

Como participar?

Os interessados em participar do leilão devem realizar cadastro prévio no site do leiloeiro. A participação é aberta a pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas portando documento de identidade, CPF e comprovante de endereço.

Empresas também podem participar, desde que estejam devidamente inscritas no CNPJ e regulares junto ao INSS e à Justiça do Trabalho.