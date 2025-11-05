Guarda Municipal flagra caminhão descartando lixo em Fortaleza

Um caminhão foi apreendido pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), na manhã dessa terça-feira (4), após realizar o descarte irregular de resíduos sólidos em uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA), nas proximidades do Quarto Anel Viário, no bairro Messejana.

O flagrante foi realizado com apoio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que identificou a prática irregular pelo sistema de videomonitoramento.

Após chegarem no local, os agentes constataram o descarte de entulhos realizado por funcionários de uma empresa de vidro. O Diário do Nordeste tenta contato com a empresa nessa quarta-feira (5). Se houver retorno, este texto será atualizado.

O responsável foi autuado em flagrante e o veículo apreendido foi conduzido à sede da Agefis para os procedimentos administrativos.

Infração grave

Segundo a Agefis, o descarte inadequado de resíduos é uma infração grave prevista no Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019), sujeita à multa e apreensão do veículo utilizado. A multa varia de R$ 202,50 a R$ 32.400.

Somente em 2025, 410 autuações de descarte irregular de lixo em Fortaleza já foram realizadas a partir das imagens captadas por videomonitoramento.