Declaração de comparecimento no Enem 2025: para que serve e como emitir

Documento comprova a presença do candidato no dia da prova e pode ser usado para justificar falta no trabalho, por exemplo.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
imagem mostra mão com caneta sobre cadernos de prova do enem.
Legenda: A declaração de comparecimento é útil para quem precisa justificar a falta no trabalho.
Foto: Divulgação/MEC

A declaração de comparecimento do Enem 2025 é um documento oficial disponibilizado a todos os candidatos inscritos, que serve para comprovar a presença no local de prova durante os dias de aplicação do exame.

O principal objetivo do documento é permitir que o participante justifique ausência no trabalho ou em outras atividades no mesmo dia da prova.

O documento está disponível na Página do Participante, no site do Inep, e deve ser impresso antecipadamente. É importante lembrar que a declaração só tem validade se for assinada pelo chefe de sala, durante o exame.

Como emitir a declaração de comparecimento no Enem 2025

  1. Acesse a Página do Participante no site do Inep;
  2. Faça login com CPF e senha Gov.br;
  3. Clique em “Baixar Declaração”;
  4. Imprima o documento e leve com você nos dias de prova.
  5. No dia do exame, o candidato deve entregar a declaração impressa ao aplicador, que preencherá e assinará o documento, confirmando a presença. Esse procedimento deve ser repetido em cada dia de prova.

A declaração é especialmente útil para quem precisa justificar a falta no trabalho, em estágios ou outros compromissos formais. Embora não seja obrigatória para a realização do exame, emissão é recomendada a todos os candidatos que necessitam comprovar presença no Enem 2025.

Sobre o Enem

Criado há mais de duas décadas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser usadas em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de serem aceitas em instituições portuguesas conveniadas ao Inep.

No primeiro dia da prova, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões para cada área do conhecimento.

Candidatos de todo o Brasil realizarão o Enem neste domingo (9) e no dia 16 de novembro, com exceção dos estudantes de Belém e da região metropolitana, onde o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em função da COP-30.

