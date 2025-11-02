Documentos para o Enem 2025: o que é indispensável e o que pode te barrar na entrada

Além de memorizar fórmulas, conceitos, datas e outros assuntos, candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 devem estar atentos a regras básicas do que pode e do que não pode levar nos dias das provas — que, neste ano, serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Todo mundo sabe, por exemplo, que é obrigatório levar um documento de identificação com foto, mas será que sabe quais documentos são válidos? E será que é necessário apresentar o Cartão de Confirmação da inscrição? Se não mostrar, gera desclassificação? O candidato será barrado na entrada?

O Diário do Nordeste preparou um guia com todas as orientações relacionadas a documentos para quem vai prestar o Enem 2025. Confira.

Veja também Ceará Provas anteriores do Enem: onde baixar e como usá-las para uma revisão eficaz Ceará Alunos nota 1.000 dão dicas de como fazer boa redação no Enem Papo Carreira Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Quais documentos levar no dia do Enem?

O acesso às salas dos locais de prova só será permitido se o candidato apresentar um documento de identificação com foto.

Legenda: A Carteira de Identificação Nacional é um exemplo de documento oficial com foto que pode ser apresentado. Foto: Governo Federal/Divulgação

É obrigatório mostrar qualquer um dos seguintes documentos:

Carteiras de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

que por lei tenha validade como documento de identidade; Passaporte ;

; Carteira Nacional de Habilitação , na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;

, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997; Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;

emitida após 27 de janeiro de 1997; Documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo gov.br.

Já se o candidato for estrangeiro, é obrigatório apresentar qualquer um dos seguintes documentos:

Passaporte ;

; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;

para estrangeiros, inclusive refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; Carteira de Registro Nacional Migratório , de que trata a Portaria nº 11.264, de 24 de janeiro de 2020;

, de que trata a Portaria nº 11.264, de 24 de janeiro de 2020; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório , de que trata a Portaria nº 11.264, de 24 de janeiro de 2020;

, de que trata a Portaria nº 11.264, de 24 de janeiro de 2020; Carteira de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

Veja também Papo Carreira TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

Documentos que não são aceitos e que podem barrar a entrada do candidato:

Boletim de ocorrência;

Certificado de Dispensa de Incorporação;

Certificado de Reservista;

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Título Eleitoral;

Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior à Lei nº 9.503, de 1997;

Carteira de Estudante;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani);

Crachás e identidade funcional de qualquer natureza;

Cópias de documentos válidos, mesmo que autenticadas;

Documentos digitais não citados na alínea "f" do item 10.1 do edital e/ou apresentados fora de seus aplicativos oficiais ou que não apresentem foto;

Documentos estrangeiros emitidos por Estado parte ou associado ao Mercosul não listados no Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

Veja também Papo Carreira Inep divulga cartão com local de prova do Enem 2025; veja como consultar

É obrigatório levar o Cartão de Confirmação?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não obriga que os candidatos ao Enem apresentem o Cartão de Confirmação de inscrição, mas recomenda que levem o documento nos dois dias de aplicação do exame.

Os participantes que precisam justificar a presença no exame, por sua vez, têm a obrigação de levar a Declaração de Comparecimento impressa nos dois dias de prova.

Ambos os documentos devem ser guardados no envelope porta-objetos entregue pelo chefe-de sala. Quem estiver com os papéis sobre a mesa na hora da prova será eliminado do concurso.