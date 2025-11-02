Diário do Nordeste
Documentos para o Enem 2025: o que é indispensável e o que pode te barrar na entrada

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Escrito por
Luana Severo producaodiario@svm.com.br
Ceará
Jovem negro corre com papel e caneta na mão em direção ao local de prova do Enem. Ele veste uma camisa polo branca e está com semblante preocupado.
Legenda: Os candidatos devem estar atentos aos documentos que podem e que não podem levar nos dias do exame.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Além de memorizar fórmulas, conceitos, datas e outros assuntos, candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 devem estar atentos a regras básicas do que pode e do que não pode levar nos dias das provas — que, neste ano, serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Todo mundo sabe, por exemplo, que é obrigatório levar um documento de identificação com foto, mas será que sabe quais documentos são válidos? E será que é necessário apresentar o Cartão de Confirmação da inscrição? Se não mostrar, gera desclassificação? O candidato será barrado na entrada?

O Diário do Nordeste preparou um guia com todas as orientações relacionadas a documentos para quem vai prestar o Enem 2025. Confira.

Quais documentos levar no dia do Enem?

O acesso às salas dos locais de prova só será permitido se o candidato apresentar um documento de identificação com foto.

Modelo da Carteira de Identificação Nacional com foto.
Legenda: A Carteira de Identificação Nacional é um exemplo de documento oficial com foto que pode ser apresentado.
Foto: Governo Federal/Divulgação

É obrigatório mostrar qualquer um dos seguintes documentos:

  • Carteiras de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;
  • Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;
  • Passaporte;
  • Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;
  • Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;
  • Documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo gov.br.

Já se o candidato for estrangeiro, é obrigatório apresentar qualquer um dos seguintes documentos:

  • Passaporte;
  • Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;
  • Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Portaria nº 11.264, de 24 de janeiro de 2020;
  • Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata a Portaria nº 11.264, de 24 de janeiro de 2020;
  • Carteira de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

Documentos que não são aceitos e que podem barrar a entrada do candidato:

  • Boletim de ocorrência;
  • Certificado de Dispensa de Incorporação;
  • Certificado de Reservista;
  • Certidão de Nascimento;
  • Certidão de Casamento;
  • Título Eleitoral;
  • Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior à Lei nº 9.503, de 1997;
  • Carteira de Estudante;
  • Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani);
  • Crachás e identidade funcional de qualquer natureza;
  • Cópias de documentos válidos, mesmo que autenticadas;
  • Documentos digitais não citados na alínea "f" do item 10.1 do edital e/ou apresentados fora de seus aplicativos oficiais ou que não apresentem foto;
  • Documentos estrangeiros emitidos por Estado parte ou associado ao Mercosul não listados no Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

É obrigatório levar o Cartão de Confirmação?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não obriga que os candidatos ao Enem apresentem o Cartão de Confirmação de inscrição, mas recomenda que levem o documento nos dois dias de aplicação do exame.

Os participantes que precisam justificar a presença no exame, por sua vez, têm a obrigação de levar a Declaração de Comparecimento impressa nos dois dias de prova.

Ambos os documentos devem ser guardados no envelope porta-objetos entregue pelo chefe-de sala. Quem estiver com os papéis sobre a mesa na hora da prova será eliminado do concurso.

