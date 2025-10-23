Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Duas adolescentes sentadas lado a lado seguram celulares abertos no aplicativo do TikTok. Elas estão sentadas em um sofá azul. Não é possível ver seus rostos.
Legenda: Candidatos que não conseguirem ingressos para as salas de cinema poderão assistir às aulas pelo TikTok.
Foto: Shutterstock/Luiza Kamalova

O TikTok exibirá aulões intensivos gratuitos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O momento será realizado nas manhãs dos dias 1º e 2 de novembro e transmitido em 48 salas de cinema espalhadas pelo Brasil, com distribuição de 14,7 mil ingressos gratuitos por dia.

No Ceará, os aulões serão exibidos em Fortaleza, a partir de 10h30, nos cinemas dos shoppings Parangaba e North Shopping. Interessados podem retirar ingressos para os dois dias ou escolher só um. Para efetivar a participação, basta adicionar o número de inscrição do Enem na hora de finalizar o pedido na plataforma Sympla.

Quem não conseguir ingresso também poderá acompanhar as aulas ao vivo pelo perfil do TikTok Brasil.

De acordo com a organização, serão duas horas de aula por dia, com conteúdos de todas as áreas de conhecimento. Veja a distribuição:

  • Dia 1: História, Geografia, Português e Redação;
  • Dia 2: Biologia, Física, Química e Matemática.

Para o líder de marketing da rede social no País, Daniel Dränger, a iniciativa atende a uma demanda crescente observada pela plataforma.

"Sabemos que essa reta final [para o Enem] é muito intensa e exige muito dos estudantes. O TikTok faz parte desse momento como uma ferramenta de apoio e complemento a outros métodos de estudo. Para se ter ideia, o termo 'Enem' foi pesquisado mais de 7,5 milhões de vezes na plataforma entre 28 de outubro e 17 de novembro de 2024, período que abrangeu as semanas das provas no ano passado", relatou o representante.

Neste ano, vídeos sobre o Enem tiveram um engajamento alto na rede social: foram 5,7 vezes mais publicações e 6,5 vezes mais visualizações, acumulando 3,8 bilhões só de views. Ainda conforme a plataforma, os principais interesses dos estudantes são vídeos sobre as disciplinas de Redação, Português e Matemática.

Veja também

teaser image
País

Passarinho invade apartamento, faz moradora se sentir 'especial' e acaba sendo 'dedurado' pelos vizinhos 

teaser image
Zoeira

Namorado 'trava' durante pedido de casamento e ‘esquece’ como ajoelhar; assista

teaser image
Verso

O que é Bololô? Falcão lança música com gíria popular no TikTok

Quem serão os professores?

As aulas serão ministradas por oito professores conhecidos por seus conteúdos no TikTok. Veja:

  • História: Samuel Nepomuceno (dosesdahistoria);
  • Geografia: Sebastian Fuentes (anglo.vestibulares);
  • Redação: Barbara Garbinato (prof.barbaragarbinato);
  • Português: Letícia de Souza (_portuguescomleticia);
  • Biologia: Yago Stephano (yagostephano);
  • Química: Gabriel Cabral (profgabrielcabral);
  • Física: Ronaldo Carrilho (anglo.vestibulares);
  • Matemática: Gabriela de Mello (ameninadamatematica).

Ao final dos aulões, serão ainda ofertadas 20 mil bolsas integrais para um curso de revisão para o Enem.

Veja também

teaser image
Ceará

Camilo Santana anuncia 5 mil vagas em cursos de tecnologia e parte pode ser ofertada no Enem 2025

teaser image
Papo Carreira

MEC Enem apresenta materiais de estudo e simulados; veja passo a passo

teaser image
Papo Carreira

Inep divulga cartão com local de prova do Enem 2025; veja como consultar

Serviço

Aulões do TikTok

Quando: 1º e 2 de novembro
Horário: 10h30 às 12h30
Ingressos: gratuitos, retirados no Sympla (Shopping Parangaba e North Shopping)

Assuntos Relacionados
Duas adolescentes sentadas lado a lado seguram celulares abertos no aplicativo do TikTok. Elas estão sentadas em um sofá azul. Não é possível ver seus rostos.
Papo Carreira

TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.

Redação
Há 51 minutos
Tela de computador aberta na 'Página do Participante' no site do Inep
Papo Carreira

Inep divulga cartão com local de prova do Enem 2025; veja como consultar

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Redação
23 de Outubro de 2025
Fachada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
Papo Carreira

TJ-MS anuncia concurso com 360 vagas de cadastro de reserva; salário inicial é de R$ 10,6 mil

As inscrições serão abertas no próximo dia 29 e seguirão até novembro.

Redação
23 de Outubro de 2025
Imagem de estudantes ilustra matéria sobre inscrições de vagas remanescentes do Fies
Papo Carreira

Fies 2025.2: Inscrições para vagas remanescentes começam nesta quinta (23)

Estudantes têm até o próximo dia 30 para inscrição no processo seletivo

Renato Bezerra
23 de Outubro de 2025
Imagem mostra profissional de telemarketing
Papo Carreira

Vivo abre 120 vagas para PcD em Fortaleza e outras três capitais; veja cargos

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo

Redação
21 de Outubro de 2025
Restaurante Vignoli, que tem vagas em diversos cargos em Fortaleza, por dentro
Papo Carreira

Grupo de restaurantes abre mais de 40 vagas de emprego em Fortaleza

Oportunidades estão disponíveis em diferentes unidades

Redação
21 de Outubro de 2025
Gabarito de prova
Papo Carreira

Prefeitura de Martinópole abre inscrição de concurso com 114 vagas

Remunerações podem chegar a R$ 4.236,00

Redação
21 de Outubro de 2025
Imagem mostra médicos reunidos
Papo Carreira

Enamed 2025: veja quando sai o gabarito preliminar

Nota do exame pode ser usada para ingresso em programas de residência médica

Redação e Agência Brasil
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra close-up em carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Papo Carreira

OAB: sai gabarito preliminar da 2ª fase do 44º Exame de Ordem

Cadernos de provas e padrões de respostas preliminar foram publicados

Carol Melo
20 de Outubro de 2025
Mão segura caneta durante prova de concurso público.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (20)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra interface do aplicativo MEC Enem
Papo Carreira

MEC Enem apresenta materiais de estudo e simulados; veja passo a passo

A ferramenta conta com assistente virtual e conteúdos disponíveis gratuitamente

Renato Bezerra e Milenna Murta*
17 de Outubro de 2025
Uma pessoas portando uma caneta e papel, escrevendo.
Papo Carreira

PND 2025: Veja o que é proibido fazer e levar no dia do exame

Candidatos devem guardar celulares, relógios e outros itens proibidos

Redação
16 de Outubro de 2025
Turma de estudantes em sala de aula ativando suas mãos para responder uma pergunta do professor, simbolizando participação e aprendizado.
Papo Carreira

PND 2025: Veja as áreas de licenciatura com mais inscritos

A área de pedagogia concentrou 51,58% do total de inscrições

Geovana Almeida*
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra jovem estudante observando professora em sala de aula durante explicação, representando a importância da educação básica e do aprendizado nas escolas públicas brasileiras.
Papo Carreira

PND: Ceará lidera número de inscritos na região Nordeste

"Enem dos professores" seleciona docentes para a educação básica

Carol Melo
16 de Outubro de 2025
Professor escreve em uma lousa durante uma aula. Imagem usada em matéria sobre o local de prova do PND 2025.
Papo Carreira

Prova Nacional Docente: saiba como consultar o local de prova da PND 2025

Exame será aplicado no dia 26 de outubro

Redação
15 de Outubro de 2025
Fachada da Universidade Federal do Ceará. É um prédio antigo que mescla as cores branco e salmão e localizado num espaço com jardim.
Papo Carreira

Universidades e institutos federais do CE terão 356 novas vagas para professor e técnico

A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC)

Redação
15 de Outubro de 2025
Foto da fachada do IFCE, campus Fortaleza-CE.
Papo Carreira

IFCE abre 400 vagas para cursos técnicos em Fortaleza

Inscrições seguem até o dia 6 de novembro

Redação
15 de Outubro de 2025
Médico trabalhando com laptop e anotando informações em uma clínica ou consultório, representando cuidado com saúde e atendimento médico.
Papo Carreira

MEC suspende edital para novos cursos privados de medicina

O edital foi adiado pela quarta vez em caráter “técnico e temporário”

Geovana Almeida*
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra participantes de capacitação de jornalistas
Papo Carreira

Sindicato lança programa de capacitação de jornalistas com 80 vagas no CE

Iniciativa gratuita é realizada em parceria com o Governo do Estado e certificação da UFC

Redação
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma professora ensinando um grupo de mulheres durante o curso.
Papo Carreira

Projeto abre inscrições para oficinas de hortas em Fortaleza; veja como se inscrever

Atividades são voltadas para mulheres e ensinam manejo sustentável de hortas agroecológicas

Redação
13 de Outubro de 2025