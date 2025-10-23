TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

O TikTok exibirá aulões intensivos gratuitos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O momento será realizado nas manhãs dos dias 1º e 2 de novembro e transmitido em 48 salas de cinema espalhadas pelo Brasil, com distribuição de 14,7 mil ingressos gratuitos por dia.

No Ceará, os aulões serão exibidos em Fortaleza, a partir de 10h30, nos cinemas dos shoppings Parangaba e North Shopping. Interessados podem retirar ingressos para os dois dias ou escolher só um. Para efetivar a participação, basta adicionar o número de inscrição do Enem na hora de finalizar o pedido na plataforma Sympla.

Quem não conseguir ingresso também poderá acompanhar as aulas ao vivo pelo perfil do TikTok Brasil.

De acordo com a organização, serão duas horas de aula por dia, com conteúdos de todas as áreas de conhecimento. Veja a distribuição:

Dia 1 : História, Geografia, Português e Redação;

: História, Geografia, Português e Redação; Dia 2: Biologia, Física, Química e Matemática.

Para o líder de marketing da rede social no País, Daniel Dränger, a iniciativa atende a uma demanda crescente observada pela plataforma.

"Sabemos que essa reta final [para o Enem] é muito intensa e exige muito dos estudantes. O TikTok faz parte desse momento como uma ferramenta de apoio e complemento a outros métodos de estudo. Para se ter ideia, o termo 'Enem' foi pesquisado mais de 7,5 milhões de vezes na plataforma entre 28 de outubro e 17 de novembro de 2024, período que abrangeu as semanas das provas no ano passado", relatou o representante.

Neste ano, vídeos sobre o Enem tiveram um engajamento alto na rede social: foram 5,7 vezes mais publicações e 6,5 vezes mais visualizações, acumulando 3,8 bilhões só de views. Ainda conforme a plataforma, os principais interesses dos estudantes são vídeos sobre as disciplinas de Redação, Português e Matemática.

Veja também País Passarinho invade apartamento, faz moradora se sentir 'especial' e acaba sendo 'dedurado' pelos vizinhos Zoeira Namorado 'trava' durante pedido de casamento e ‘esquece’ como ajoelhar; assista Verso O que é Bololô? Falcão lança música com gíria popular no TikTok

Quem serão os professores?

As aulas serão ministradas por oito professores conhecidos por seus conteúdos no TikTok. Veja:

História : Samuel Nepomuceno (dosesdahistoria);

: Samuel Nepomuceno (dosesdahistoria); Geografia : Sebastian Fuentes (anglo.vestibulares);

: Sebastian Fuentes (anglo.vestibulares); Redação : Barbara Garbinato (prof.barbaragarbinato);

: Barbara Garbinato (prof.barbaragarbinato); Português : Letícia de Souza (_portuguescomleticia);

: Letícia de Souza (_portuguescomleticia); Biologia : Yago Stephano (yagostephano);

: Yago Stephano (yagostephano); Química : Gabriel Cabral (profgabrielcabral);

: Gabriel Cabral (profgabrielcabral); Física : Ronaldo Carrilho (anglo.vestibulares);

: Ronaldo Carrilho (anglo.vestibulares); Matemática: Gabriela de Mello (ameninadamatematica).

Ao final dos aulões, serão ainda ofertadas 20 mil bolsas integrais para um curso de revisão para o Enem.

Veja também Ceará Camilo Santana anuncia 5 mil vagas em cursos de tecnologia e parte pode ser ofertada no Enem 2025 Papo Carreira MEC Enem apresenta materiais de estudo e simulados; veja passo a passo Papo Carreira Inep divulga cartão com local de prova do Enem 2025; veja como consultar

Serviço

Aulões do TikTok

Quando: 1º e 2 de novembro

Horário: 10h30 às 12h30

Ingressos: gratuitos, retirados no Sympla (Shopping Parangaba e North Shopping)