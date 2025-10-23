TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza
Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.
O TikTok exibirá aulões intensivos gratuitos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O momento será realizado nas manhãs dos dias 1º e 2 de novembro e transmitido em 48 salas de cinema espalhadas pelo Brasil, com distribuição de 14,7 mil ingressos gratuitos por dia.
No Ceará, os aulões serão exibidos em Fortaleza, a partir de 10h30, nos cinemas dos shoppings Parangaba e North Shopping. Interessados podem retirar ingressos para os dois dias ou escolher só um. Para efetivar a participação, basta adicionar o número de inscrição do Enem na hora de finalizar o pedido na plataforma Sympla.
Quem não conseguir ingresso também poderá acompanhar as aulas ao vivo pelo perfil do TikTok Brasil.
De acordo com a organização, serão duas horas de aula por dia, com conteúdos de todas as áreas de conhecimento. Veja a distribuição:
- Dia 1: História, Geografia, Português e Redação;
- Dia 2: Biologia, Física, Química e Matemática.
Para o líder de marketing da rede social no País, Daniel Dränger, a iniciativa atende a uma demanda crescente observada pela plataforma.
"Sabemos que essa reta final [para o Enem] é muito intensa e exige muito dos estudantes. O TikTok faz parte desse momento como uma ferramenta de apoio e complemento a outros métodos de estudo. Para se ter ideia, o termo 'Enem' foi pesquisado mais de 7,5 milhões de vezes na plataforma entre 28 de outubro e 17 de novembro de 2024, período que abrangeu as semanas das provas no ano passado", relatou o representante.
Neste ano, vídeos sobre o Enem tiveram um engajamento alto na rede social: foram 5,7 vezes mais publicações e 6,5 vezes mais visualizações, acumulando 3,8 bilhões só de views. Ainda conforme a plataforma, os principais interesses dos estudantes são vídeos sobre as disciplinas de Redação, Português e Matemática.
Quem serão os professores?
As aulas serão ministradas por oito professores conhecidos por seus conteúdos no TikTok. Veja:
- História: Samuel Nepomuceno (dosesdahistoria);
- Geografia: Sebastian Fuentes (anglo.vestibulares);
- Redação: Barbara Garbinato (prof.barbaragarbinato);
- Português: Letícia de Souza (_portuguescomleticia);
- Biologia: Yago Stephano (yagostephano);
- Química: Gabriel Cabral (profgabrielcabral);
- Física: Ronaldo Carrilho (anglo.vestibulares);
- Matemática: Gabriela de Mello (ameninadamatematica).
Ao final dos aulões, serão ainda ofertadas 20 mil bolsas integrais para um curso de revisão para o Enem.
Serviço
Aulões do TikTok
Quando: 1º e 2 de novembro
Horário: 10h30 às 12h30
Ingressos: gratuitos, retirados no Sympla (Shopping Parangaba e North Shopping)