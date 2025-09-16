Diário do Nordeste
Namorado 'trava' durante pedido de casamento e ‘esquece’ como ajoelhar; assista

Em 24 horas, vídeo do pedido de casamento soma mais de 10 milhões de visualizações no TikTok

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Valéria e João estão juntos há três anos, e viralizaram com o vídeo do pedido de casamento nas redes sociais
Legenda: Valéria e João estão juntos há três anos, e viralizaram com o vídeo do pedido de casamento nas redes sociais
Foto: Arquivo pessoal

Um vídeo publicado pela jornalista paranaense Valéria Quaglio viralizou no TikTok e ultrapassou 10 milhões de visualizações em apenas 24 horas. As imagens registram o momento em que o namorado dela, o engenheiro de produção João Lucas Oliveira, faz o pedido de casamento, durante uma viagem do casal às Cataratas do Iguaçu (PR). Nervoso, ele acabou se atrapalhando e “esqueceu” como ajoelhar para o pedido.

“O divo fazendo afundo na hora do pedido”, brincou Valéria na legenda da publicação, fazendo referência ao exercício de musculação.

Assista:

@valeriaquaglio

o divo fazendo afundo na hora do pedido KKKKKKKKKK

♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a jornalista contou que o pedido aconteceu em 16 de agosto deste ano, mas que decidiu divulgar apenas agora um trecho que mostra o nervosismo do noivo, incentivada por pessoas próxima.

“Ele pediu para uma moça que estava lá gravar. Aí ficou todo nervoso na hora de fazer o pedido! Quando a gente assistiu ao vídeo, vimos que tinha registrado o momento em que ele ‘esqueceu’ como ajoelhar. Rimos muito! Todo mundo a quem mostramos disse para postar esse trecho, garantiu que iria viralizar. Mas não imaginávamos que tomaria essa proporção”, relatou.

Valéria também contou que João Lucas é reservado e mantém o perfil fechado nas redes sociais, mas que, após a repercussão, até a página oficial das Cataratas do Iguaçu repostou o vídeo. O engenheiro aceitou a collab e justificou o motivo da confusão:

“Oi, pessoal, eu sou o noivo. Realmente fiquei nervoso porque já tinha visto em algum lugar que existe um ‘joelho certo’ para fazer o pedido. Na hora, me confundi e acabou saindo essa pérola. Mas deu tudo certo e ela aceitou!”, disse, em tom de brincadeira.

Três anos

O casal está junto há três anos e viajou a Foz do Iguaçu para celebrar a data. Segundo Valéria, eles pretendem oficializar a união em 2027.

“A gente está começando a organizar as coisas! E como sabemos que casamento é muito gasto, quisemos nos organizar para casar e pagar as coisas com calma”, explicou.

Animada com a repercussão, a jornalista disse que o casal tem se divertido com as reações online. "Tem sido muito engraçado, a gente passa um tempão rindo! E tem sido bem legal saber que estamos alegrando um pouco a rotina das pessoas, que o pessoal está gostando de ver esse vídeo”, concluiu.

