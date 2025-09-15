Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

‘A Fazenda 17’ começou: veja os participantes e os destaques da estreia da nova temporada

Foram anunciados nesta segunda-feira (15) os 26 nomes que compõem o elenco da 17ª edição de A Fazenda

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:44)
Zoeira
Elenco de A Fazenda 17 reunidos na sala
Legenda: temporada começou sem a dinâmica do Paiol
Foto: Reprodução / TV Record

Fim do mistério: o reality rural da Record TV, A Fazendaentrou no ar em mais uma temporada com novidades no formato: todos os participantes foram confirmados de uma só vez, sem a tradicional dinâmica do Paiol, onde outros competidores disputavam vaga no elenco principal.

Gaby Spanic é o grande destaque

O anúncio do elenco surpreendeu ao confirmar a presença da atriz venezuelana Gaby Spanic, conhecida mundialmente por interpretar Paola Bracho na novela "A Usurpadora", exibida diversas vezes no SBT. A escalação foi apontada como um dos grandes trunfos da temporada.

teaser image
Zoeira

‘A Fazenda 17’ estreia nesta segunda-feira (15) com surpresas e dinâmica inédita de infiltrados

Quem é o cearense Wallas Arrais, novo peão

Entre os nomes revelados também está o cantor Wallas Arrais, 32 anos, natural de Iguatu (CE). Conhecido por sucessos do forró como 'Frio na Barriga' e 'Eu Não Vou', ele ganhou notoriedade em 2019 pelo relacionamento com a influenciadora Mileide Mihaile, ex-esposa de Wesley Safadão.

Cantor Wallas Arrais
Legenda: Cantor é conhecido por sucessos do forró como 'Frio na Barriga' e 'Eu Não Vou'
Foto: Rprpdoução / Redes sociais

Na época, Wallas foi acusado de não reconhecer a paternidade de um filho e de atrasar o pagamento da pensão. Mileide chegou a defendê-lo publicamente nas redes sociais, apesar das críticas que recebeu. O relacionamento terminou de forma conturbada ainda em 2019, quando a influenciadora chegou a rasgar as roupas do cantor e devolvê-las em sacos de lixo na portaria do condomínio dele.

No ano passado, a mãe do filho de Wallas revelou ter organizado uma rifa para custear o material escolar da criança, alegando que a pensão repassada pelo cantor não era suficiente para cobrir todas as despesas.

Confira a lista completa de peões:

  • Will Guimarães — DJ e modelo
  • Creo Kellab — ator
  • Matheus Martins — ator, modelo e DJ
  • Maria Caporusso — influenciadora e empresária
  • Saory Cardoso — ex de Marcello Novaes
  • Guilherme Boury — ator
  • Gabily — cantora
  • Carol Lekker — Miss Bumbum 2022
  • Renata Müller — criadora de conteúdo
  • Walério Araújo — estilista
  • Fernando Sampaio — ator
  • Michelle Barros — jornalista e apresentadora
  • Kathy Maravilha — dançarina
  • Tàmiris Assîs — ex de Davi Brito
  • Wallas Arrais — cantor de forró
  • Yoná Sousa — atriz
  • Fabiano Moraes — pai de Viih Tube
  • Dudu Camargo — apresentador e jornalista
  • Rayane Figliuzi — namorada de Belo
  • Shia Phoenix — ator
  • Luiz Mesquita — lutador
  • Martina Sanzi — criadora de conteúdo
  • Toninho Tornado — humorista
  • Nizam Hayek — ex-BBB
  • Gabriela Spanic — atriz
  • Duda Wendling — atriz
