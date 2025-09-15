‘A Fazenda 17’ começou: veja os participantes e os destaques da estreia da nova temporada

Fim do mistério: o reality rural da Record TV, A Fazenda, entrou no ar em mais uma temporada com novidades no formato: todos os participantes foram confirmados de uma só vez, sem a tradicional dinâmica do Paiol, onde outros competidores disputavam vaga no elenco principal.

Gaby Spanic é o grande destaque

O anúncio do elenco surpreendeu ao confirmar a presença da atriz venezuelana Gaby Spanic, conhecida mundialmente por interpretar Paola Bracho na novela "A Usurpadora", exibida diversas vezes no SBT. A escalação foi apontada como um dos grandes trunfos da temporada.

Quem é o cearense Wallas Arrais, novo peão

Entre os nomes revelados também está o cantor Wallas Arrais, 32 anos, natural de Iguatu (CE). Conhecido por sucessos do forró como 'Frio na Barriga' e 'Eu Não Vou', ele ganhou notoriedade em 2019 pelo relacionamento com a influenciadora Mileide Mihaile, ex-esposa de Wesley Safadão.

Legenda: Cantor é conhecido por sucessos do forró como 'Frio na Barriga' e 'Eu Não Vou' Foto: Rprpdoução / Redes sociais

Na época, Wallas foi acusado de não reconhecer a paternidade de um filho e de atrasar o pagamento da pensão. Mileide chegou a defendê-lo publicamente nas redes sociais, apesar das críticas que recebeu. O relacionamento terminou de forma conturbada ainda em 2019, quando a influenciadora chegou a rasgar as roupas do cantor e devolvê-las em sacos de lixo na portaria do condomínio dele.

No ano passado, a mãe do filho de Wallas revelou ter organizado uma rifa para custear o material escolar da criança, alegando que a pensão repassada pelo cantor não era suficiente para cobrir todas as despesas.

Confira a lista completa de peões: