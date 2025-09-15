‘A Fazenda 17’ começou: veja os participantes e os destaques da estreia da nova temporada
Foram anunciados nesta segunda-feira (15) os 26 nomes que compõem o elenco da 17ª edição de A Fazenda
Fim do mistério: o reality rural da Record TV, A Fazenda, entrou no ar em mais uma temporada com novidades no formato: todos os participantes foram confirmados de uma só vez, sem a tradicional dinâmica do Paiol, onde outros competidores disputavam vaga no elenco principal.
Gaby Spanic é o grande destaque
O anúncio do elenco surpreendeu ao confirmar a presença da atriz venezuelana Gaby Spanic, conhecida mundialmente por interpretar Paola Bracho na novela "A Usurpadora", exibida diversas vezes no SBT. A escalação foi apontada como um dos grandes trunfos da temporada.
Quem é o cearense Wallas Arrais, novo peão
Entre os nomes revelados também está o cantor Wallas Arrais, 32 anos, natural de Iguatu (CE). Conhecido por sucessos do forró como 'Frio na Barriga' e 'Eu Não Vou', ele ganhou notoriedade em 2019 pelo relacionamento com a influenciadora Mileide Mihaile, ex-esposa de Wesley Safadão.
Na época, Wallas foi acusado de não reconhecer a paternidade de um filho e de atrasar o pagamento da pensão. Mileide chegou a defendê-lo publicamente nas redes sociais, apesar das críticas que recebeu. O relacionamento terminou de forma conturbada ainda em 2019, quando a influenciadora chegou a rasgar as roupas do cantor e devolvê-las em sacos de lixo na portaria do condomínio dele.
No ano passado, a mãe do filho de Wallas revelou ter organizado uma rifa para custear o material escolar da criança, alegando que a pensão repassada pelo cantor não era suficiente para cobrir todas as despesas.
Confira a lista completa de peões:
- Will Guimarães — DJ e modelo
- Creo Kellab — ator
- Matheus Martins — ator, modelo e DJ
- Maria Caporusso — influenciadora e empresária
- Saory Cardoso — ex de Marcello Novaes
- Guilherme Boury — ator
- Gabily — cantora
- Carol Lekker — Miss Bumbum 2022
- Renata Müller — criadora de conteúdo
- Walério Araújo — estilista
- Fernando Sampaio — ator
- Michelle Barros — jornalista e apresentadora
- Kathy Maravilha — dançarina
- Tàmiris Assîs — ex de Davi Brito
- Wallas Arrais — cantor de forró
- Yoná Sousa — atriz
- Fabiano Moraes — pai de Viih Tube
- Dudu Camargo — apresentador e jornalista
- Rayane Figliuzi — namorada de Belo
- Shia Phoenix — ator
- Luiz Mesquita — lutador
- Martina Sanzi — criadora de conteúdo
- Toninho Tornado — humorista
- Nizam Hayek — ex-BBB
- Gabriela Spanic — atriz
- Duda Wendling — atriz