Confusão em São João: atraso do cantor Wallas Arrais termina em agressão em Águas Belas; veja vídeo

A festa de São João da Prefeitura de Águas Belas, em Pernambuco, terminou em confusão e agressão após desentendimento com o cantor de forró Wallas Arrais, na noite de quinta-feira (26). Além dele, a organização do evento e o cantor Japãozin teriam entrado no conflito.

Segundo a gestão municipal, em nota de repúdio e esclarecimento publicada nesta sexta-feira (27), o show de Wallas deveria ter acontecido no dia 15/06, o que não foi possível, “já que o artista chegou no local do evento com um atraso de mais de 2h”.

O Diário do Nordeste entrou em contato com os artistas envolvidos, mas não houve retorno até o fechamento dessa matéria.

“Os empresários justificaram o atraso com um suposto acidente que teria obstruído a rodovia por onde a banda transitava, vindo de um outro show na cidade de Quipapá-PE, razão pela qual o Prefeito Dr. Elton em respeito à população, pediu para que o show fosse remanejado para o São João”, expressou trecho da nota.

Durante o dia 26, ainda de acordo com a Prefeitura, a produção do evento manteve contato com as produções das bandas, incluindo a do Wallas Arrais, na intenção de adiantar as montagens e passagens de som, para que as três atrações tivessem o maior tempo de show possível dentro dos limites estabelecidos pela lei.

“No entanto, a produção do cantor Wallas não cumpriu com o que ficou acordado com a produção do evento e da Banda Aveloz, já que não passou o som e ainda mexeu no que já estava passado pela Banda Aveloz, prejudicando o show da primeira atração”, afirmou a nota.

A Prefeitura explicou que o show da banda Aveloz finalizou pontualmente às 21:40, (10 minutos além do previsto) e a partir daí, a banda do cantor Wallas Arrais teria 30 minutos para montagem e passagem geral do som, conforme combinado previamente, porém a equipe levou 50 minutos para fazer a troca, atrasando o início do show em 20 minutos.

O encerramento do show, que estava acordado e previsto para as 23:40, devido ao atraso da produção da banda não aconteceu.

“A produção do evento então acordou 10 minutos de tolerância, porém as 00:00 o artista ainda estava no palco sem dar sinais de que iria finalizar a apresentação, mostrando total desrespeito com o Governo Municipal, com a produção do evento e com o artista Japâozin, que se apresentaria em seguida”, salientou o informativo.

CONFLITO COM JAPÃOZIN

O embate físico teria acontecido após os responsáveis pela organização dos horários das bandas informarem mais de uma vez à produção e ao artista que o tempo já estava esgotado.

“Até que ao reforçar o pedido, um dos organizadores da festa, foi covardemente agredido pelo cantor Wallas Arrais, que o empurrou, fazendo com que em seguida os seguranças da banda, que deveriam garantir a segurança e a ordem em cima do palco, também o agredissem”, denunciou a Prefeitura na nota.

Ao finalizar o show, o cantor Wallas Arrais e seu irmão continuaram a incitar a violência e as agressões, que continuaram acontecendo por parte dos seguranças e da produção, de acordo com a publicação.

“Esclarecemos que o cantor Japãozin e sua equipe não incitaram, nem iniciaram nenhum tipo de agressão, mas, provocados pela equipe de Wallas Arrais, para se defender,

precisaram também chegar às vias de fato”, afirmou o Executivo.

Sobre os vídeos da briga, a Prefeitura explicou que a confusão generalizada teve como fator principal “o descontrole, a falta de responsabilidade e profissionalismo do artista Wallas Arrais”.