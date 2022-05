Japãozin lança clipe de 'Solinho do Brabo'; produção foi gravada em Campina Grande

O cantor Japãozin lançou, nesta quinta-feira (12), o clipe da canção "Solinho Brabo". Na narrativa da produção audiovisual, ele está em uma mercearia quando recebe pelo WhatsApp um convite para uma festa no sítio.



Animado, ele segue de moto para o local do evento, onde pede para a DJ a oportunidade de cantar uma única música. A escolhida não poderia ser outra: "Solinho do Brabo".

Assista:

As gravações do clipe foram realizadas em março deste ano, na cidade de Campina Grande, onde reside o cantor. A direção ficou aos cuidados de Rawide Hícaro.

"Foi divertido demais gravar esse clipe. Me senti em uma verdadeira farra no sítio, como falo na letra da música. A galera que participou estava super animada e o resultado não poderia ser melhor. Tenho certeza que meus fãs vão gostar bastante e eles podem esperar pois outras novidades estão vindo por aí, muito em breve. Fiquem ligadinhos!"

A composição "Solinho do Brabo" é uma composição de autoria do próprio Japãozin e faz parte do último CD lançado pelo paraibano, em dezembro do ano passado, que recebeu o título de "Pen Drive Atualizado".