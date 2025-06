Nattan e Nattanzinho Lima se encontram pela primeira vez e mostram que não possuem rivalidade; veja

O cantor cearense Nattan e o sergipano Nattanzinho Lima se encontraram pela primeira vez nos bastidores de um show, em Araripina (PE), na noite de terça-feira (25). Também foi o primeiro contato deles, desde que foi divulgado pela imprensa a disputa dos dois pela marca "Natanzinho" — junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

Em vídeo divulgado pelos artistas em stories do Instagram, eles aparecem se abraçando e cantando juntos. "Esse bicho falava comigo nas antigas. Pega aí, o meu celular. Sou teu fã demais", declarou Nattanzinho Lima. Em seguida, o cantor cearense respondeu: "Eu que sou".

Assista encontro:

Nattan ainda comentou que ouviu falas sobre eles estarem brigados. "A galera quer criar rixa e num sei o quê. Eu disse: 'tem nada não'"

Para completar o encontro, eles postaram foto em "colab'' na rede social com o texto "Imagina uma cana desses dois, hein? Satisfação imensa conhecer esse cara da energia fora da curva.Natanzinho falando de amor, e o Natanzinho no brega no 12".

Nattan 'estica' show por atraso de Natanzinho Lima

Legenda: Nattan comentou não ter rivalidade com Natanzinho Lima Foto: Reprodução/Instagram

Antes do encontro dos dois, Natanzinho Lima teve um imprevisto na estrada e acabou se atrasando. Durante apresentação de Nattan, a organização do evento junino pediu que o cearense permanecesse por mais alguns minutos no palco para não deixar o público sem música.

"Estamos no São João. Eu tô fazendo um show por dia, Nattanzinho Lima tá fazendo uns quatro. Não sei como tá aguentando", declarou Nattan.

Veja também João Lima Neto 14 artistas do Ceará ganham milhões com festas de São João na Bahia; saiba quem são e veja valores É Hit Natanzinho Lima comenta registro da marca 'Natanzinho' e revela relação com Nattan: 'não tem briga'

Ele explicou que é normal nesse período acontecer imprevistos por conta da logística em levar equipamentos, mas que se estenderia para ajudar Natanzinho Lima.

A gente tá aqui sempre para ajudar um ao outro. É por isso que o forró, o brega e o arrocha, a música em si, tá cada vez mais unida e se ajudando. Um dia, eu se que vou precisar no Natanzinho Lima, do Wesley, do Xand e a gente tá aqui para se unir", conclui Nattan que seguiu com a apresentação.