14 artistas do Ceará ganham milhões com festas de São João na Bahia; saiba quem são e veja valores

No período de São João, os 417 municípios da Bahia conseguem reunir o maior número de atrações de forró por estado. Bandas e cantores solistas "emendam" de três a quatro shows por dia para conseguir cumprir agenda em diferentes cidades. Ao fim das festas juninas, eles arrecadam valores milionários em conta.

Com base no Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia, elaborado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), a coluna fez um ranking dos valores (no final da matéria) recebidos por artistas cearenses no São João da Bahia. Para apresentação nos festejos juninos, o MP-BA considera eventos públicos ocorridos no período de 1° de maio a 31 de julho.

Veja também João Lima Neto Conheça a cidade do forró de Dorgival Dantas, erguida no Rio Grande do Norte; veja vídeo João Lima Neto Qual a banda ou o artista com o maior número de shows no mês do São João? Veja ranking

Do Ceará, os destaques são para Mari Fernandez, Mastruz com Leite, Wesley Safadão e Nattan. Elas vão chegar ao final de junho com alguns milhões a mais em conta. O valor ao lado de nome de cada artista é a soma de todos os shows na região.

Valores somados por shows na Bahia:

Mari Fernandez - R$ 5.280.000 (11 shows) Mastruz com Leite - R$ 4.600.000 (19 shows) Wesley Safadão - R$ 4.400.000 (4 shows) Nattan - R$ 3.500.000 (4 shows) Matheus Fernandes - R$ 2.500.000 (5 shows) Katia Cilene - R$ 2.240.000 (14 shows) Felipe Amorim - R$ 2.000.000 (5 shows) Canários do Reino - R$ 1.950.000 (13 shows) Jonas Esticado - R$ 1.750.000 (7 shows) Toca do Vale - R$ 1.750.000 (7 shows) Neto Leite - R$ 1.500.000 (10 shows) Aduílio Mendes - R$ 1.360.000 (8 shows) Caviar com Rapadura - R$ 1.110.000 (9 shows) Canina - R$ 1.030.000 (7 shows) Taty Girl - R$ 850.000 (3 shows) Eric Land - R$ 880.000 (4 shows) Cavalo de Pau - R$ 750.000 (7 shows) Bete Nascimento - R$ 720.000 (6 shows) Waldonys - R$ 720.000 (4 shows) Forró dos Plays - R$ 650.000 (5 shows) Junior Vianna - R$ 580.000 (3 shows) Fabio Carneirinho - R$ 500.000 (5 shows) Forró Saborear - R$ 300.000 (2 shows) Luiz Fidélis - R$ 270.000 (3 shows) Nonato Lima - R$ 210.000 (3 shows) Os Mestres do Ceará - R$ 180.000 (3 shows)

Apesar do alto retorno financeiro, deve se levar em consideração que os artistas possuem um investimento alto no período. São custos com voos, alimentação, transporte terrestre e hospedagem calculados para que eles possam entregar o melhor de si em cada evento.

É curioso entender também a dimensão e a trajetória das diferentes gerações de artistas. Nomes da década de 1990 precisam fazer mais de 10 shows para poder chegar ao mesmo patamar de arrecadação de um nome do forró dos anos 2000. Ao mesmo tempo, é louvável entender que o mercado ainda olha com bons olhos para nomes do Ceará.

Segundo levantamento do MP-BA — somando o valor investido em todos os artistas pelos municípios — o estado todo da Bahia gastou R$ 421 milhões investidos 2.737 atrações de diferentes regiões do país.