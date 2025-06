Qual a banda ou o artista com o maior número de shows no mês do São João? Veja ranking

O mês de junho, sem dúvidas, é o mais puxado em termos de trabalho para os cantores de forró. A programação das festas de São João — estendida por muitas cidades até o mês de julho — triplica o número de apresentações da maiores dos artistas do Nordeste.

De olho nas super agendas e com base nos cronogramas divulgados nas redes sociais, além de contatos com assessorias e empresários, a coluna reuniu dados de 117 nomes da música em um ranking (veja no fim da matéria). Foram coletadas datas de shows de 1º a 30 de junho — mês de celebração a Santo Antônio, São Pedro e São João.

Assim como no ano passado, os irmãos sergipanos Iguinho e Lulinha estão no topo da lista, com 54 apresentações.

A maratona dos cantores passa por 54 municípios distribuídos em nove estados brasileiros: Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão.

A Bahia lidera a lista, concentrando mais da metade das apresentações da dupla, com pelo menos 30 cidades incluídas. Estados como Pernambuco e Sergipe também aparecem com frequência, especialmente em roteiros intermunicipais consecutivos.

A análise dos deslocamentos revela um percurso total estimado em cerca de 7.200 km se todos os trechos fossem feitos de carro em linha contínua — o que representa mais de 90 horas de estrada, segundo dados aproximados do Google Maps. Isso sem contabilizar desvios logísticos, paradas técnicas e trechos feitos por avião, como é comum nesse tipo de turnê intensa.

De forma espantosa, pela logística e pela energia que será imposta, os cantores terão 11 dias da agenda com três apresentações. Uma das datas chega a quatro shows em 24h. Os artistas vão se apresentar nas cidades de Itaberaba, Ipirá, Santo Antônio de Jesus e Iaçu, em uma sequência.

O trajeto entre os municípios, todos localizados no interior baiano, soma mais de 430 quilômetros de deslocamento por terra, a maioria feita por rodovias estaduais de pista simples, que em alguns trechos apresentam desgastes e má sinalização. A logística envolve longas viagens de ônibus, que podem ultrapassar 4 horas entre uma cidade e outra, como o percurso entre Ipirá e Santo Antônio de Jesus, considerado o mais extenso e complexo da rota.

Entre os principais destinos estão cidades tradicionalmente conhecidas pelos grandes festejos juninos, como Amargosa (BA), Ibicuí (BA), Feira de Santana (BA) e Mossoró (RN), que atraem multidões e concentram grandes estruturas de palco e público. A maratona exige uma equipe afiada nos bastidores e muita energia da dupla no palco, que chega a se apresentar em mais de uma cidade no mesmo dia, dependendo da agenda e da distância.

O ritmo acelerado mostra não apenas o apelo popular do artista, mas também a vitalidade econômica do circuito junino, que movimenta milhares de pessoas e milhões de reais entre contratações, infraestrutura e turismo nas cidades do interior.

Super agendas em menos de um ano de trabalho

Legenda: Henry Freitas, Léo Foguete e Rey Vaqueiro são revelações musicais de 2024 que conquistaram grandes agendas no período junino Foto: Reprodução/Instagram

É válido destacar as agendas recheadas de nomes como Rey Vaqueiro, Léo Foguete, Natanzinho Lima e Heitor Costa. Em questão de meses, eles construíram nome e imagem no meio forrozeiro e do arrocha — graças ao trabalho das produtoras Camarote e Vybbe.

Em novembro de 2024, essa coluna apresentava Léo Foguete em matéria sobre o início da trajetória do petrolinense. Meses depois, ele gravou participação na TV Globo e, logo, engatou nacionalmente em outras emissoras.

Natanzinho Lima foi outro destaque. Em pouco mais de um ano ao lado do tutor Wesley Safadão, viu-se com projetos audiovisuais em alta nas plataformas musicais e agenda de shows lotada.

O desafio para todos eles é o mesmo que os veteranos da música enfrentam até hoje. Vão precisar ir além das músicas chicletes em nome da manutenção das carreiras.

Veja ranking:

1º lugar – 54 shows

Iguinho e Lulinha

2º lugar – 52 shows

Natanzinho Lima

3º lugar – 49 shows

Limão com Mel

4º lugar – 44 shows

Mikael Santos

Tarcísio do Acordeon

5º lugar – 42 shows

Vitor Fernandes

6º lugar – 41 shows

Seu Desejo

Dorgival Dantas

7º lugar – 40 shows

Brasas do Forró

8º lugar – 38 shows

Solange Almeida

Mastruz com Leite

Heitor Costa

Cavaleiros do Forró

Calcinha Preta

9º lugar – 37 shows

Leo Foguete

10º lugar – 36 shows

João Gomes

Zé Vaqueiro

Márcia Fellipe

11º lugar – 35 shows

Katia Cilene

Geraldinho Lins

12º lugar – 34 shows

Henry Freitas

13º lugar – 33 shows

Taty Girl

Eric Land

14º lugar – 32 shows

Jonas Esticado

Neto Leite

Zé Cantor

Devinho Novaes

Mari Fernandez

Banda Encantus

Batista Lima

15º lugar – 31 shows

Manim Vaqueiro

Xand Avião

16º lugar – 30 shows

Matheus Fernandes

Priscila Senna

Pablo

Thiago Aquino

Fabinho Testado

Chambinho do Acordeon

Cavalo de Pau

17º lugar – 29 shows

Raphaela Santos

Eliane

Walkyria Santos

18º lugar – 28 shows

Tropykália

Assisão

Felipão

19º lugar – 27 shows

Raí Saia Rodada

Lipe Lucena

20º lugar – 26 shows

Samyra Show

Núzio Medeiros

Avine Vinny

21º lugar – 25 shows

Barões da Pisadinha

Felipe Amorim

Toca do Vale

Wesley Safadão

Desejo de Menina

Circuito Musical

Bell Marques

Mara Pavanelly

Manu Bahtidão

Thales Play

22º lugar – 24 shows

Amazan

Bonde do Brasil

Michele Andrade

Junior Vianna

Sirano e Sirino

23º lugar – 22 shows

Japãozin

Leo Magalhães

Nattan

Nadson Ferinha

Zezo Potiguar

Thiago Freitas

Kaelzinho Ferraz

Murilo Huff

24º lugar – 21 shows

Ramon e Randinhho

Gatinha Manhosa

Leonardo

Kadu Martins

Forró Real

Hugo e Guilherme

Samyra Maia

Bruno e Marrone

25º lugar – 20 shows

Wallas Arrais

Mano Walter

26º lugar – 20 shows

Forró Maior

27º lugar – 17 shows

Elba Ramalho

Banda Styllus

Ana Castela

Forró Sacode

Traia Véia

28º lugar – 16 shows

Kiko Chicabana

Gil Mendes

Gustavo Mioto

Joelma

Marília Tavares

Galícia

Zé Neto e Cristiano

29º lugar – 15 shows

Joyce Tayná

Balancear

Vicente Nery

Libanos

Caio Brito

Anjo Azul

Luis Marcelo e Gabriel

Tito

30º lugar – 14 shows

Bruno e Denner

Marcelo e Rayane

Geraldo Azevedo

Alceu Valença

Guilherme Dantas

31º lugar – 13 shows

Naiara Azevedo

Jorge e Mateus

32º lugar – 12 shows

Simara Pires

Lucas Aboiador

33º lugar – 10 shows

Luan Santana

Painel de Controle

Paula Fernandes

34º lugar – 5 shows

Zé Ramalho