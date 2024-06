Com 55 shows, dupla de forró lidera ranking de apresentações durante o São João; veja lista

Cantores de forró chegaram às primeiras semanas do mês de junho com super agendas de São João. Nas redes sociais, é possível ver bandas percorrendo mais de uma cidade por dia para realizar shows no interior do Nordeste. Com o objetivo de entender o impacto do período junino na carreira dos artistas, a coluna fez um levantamento para saber qual é o nome da música com maior número de shows no período.

Com base em agendas divulgadas nas redes sociais, contatos com assessorias e empresários, reunimos dados de 89 nomes do forró e sertanejo em um ranking. Foram coletadas datas de shows de 1º a 30 de junho — mês de celebração a Santo Antônio, São Pedro e São João.

Assim como no ano passado, a dupla Iguinho e Lulinha segue sendo a atração com maior número de shows no mês de junho. Ao todo, eles contam com 56 apresentações concentradas em cidades de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Sergipe e Piauí. Além de jornadas duplas, quase que diárias, eles vão ter o dia 24 de junho com cinco apresentações seguidas.

Um nome de destaque entre as dez primeiras colocações do ranking é o cantor Henry Freitas. Em relação a outros artistas, ele tem uma carreira relativamente nova e ainda explora os primeiros shows em determinadas regiões do País. Ele soma apresentações em cidades de Alagoas, Bahia, Paraíba, Piauí, Tocantins, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe

Mulheres se destacam com grandes agendas e cachês

Legenda: Solange Almeida, Walkyria Santos e Michele Andrade percorrem o Nordeste com grandes shows Foto: Reprodução/Instagram

As vozes femininas também se sobressaem no período junino. Solange Almeida lidera no número de eventos entre as mulheres solistas com 39 apresentações. Outro nome de destaque é Walkyria Santos, somando 38 apresentações.

De voz marcante e carreira independente, Michele Andrade também merece holofotes com 34 shows. Uma curiosidade da pernambucana é que o cachê dela, que era de R$ 75 mil, hoje ultrapassa os R$ 150 mil.

VEJA RANKING (Agenda de junho):

Iguinho e Lulinha - 55 shows Henry Freitas - 52 shows Tarcísio do Acordeon - 50 shows Cavaleiros do Forró - 44 shows Calcinha Preta - 42 shows

Heitor Costa - 42 shows Rey vaqueiro - 41 shows

Vitor Fernandes - 41 shows Jonas Esticado - 40 shows Solange Almeida - 39 shows

Brasas do Forró - 39 shows Devinho Novaes - 38 shows

Zé Vaqueiro - 38 shows

Walkyria Santos - 38 shows Raí Saia Rodada - 37 shows Pablo - 36 shows

João Gomes - 36 shows

Seu Desejo - 36 shows Taty Girl - 35 shows Desejo de Menina - 34 shows

Márcia Fellipe - 34 shows

Michele Andrade - 34 shows

Eric Land - 34 shows Zé Cantor - 33 shows

Arnaldinho - 33 shows

Thiago Aquino - 33 shows Fabinho Testado - 32 shows Xand Avião - 31 shows

Manim Vaqueiro - 31 shows

Toca do Vale - 31 shows

Ramon e Andinho - 31 shows Waldonys - 30 shows

Murillo Huff - 30 shows

Mari Fernandez - 30 shows

Tropykália - 30 shows

Katia Cilene - 30 shows

Zezo Potiguar - 30 shows Magníficos - 29 shows

Matheus Fernandes - 29 shows

Thiago Freitas - 29 shows Nadson Ferinha - 28 shows

Maiara e Maraisa - 28 shows Matheus Fernandes - 27 shows

Mara Pavanelly - 27 shows

Raphaela Santos - 27 shows

Gledson Gavião - 27 shows

Gatinha Manhosa - 27 shows

Nuzio Medeiros - 27 shows Nattan - 26 shows

Bonde do Brasil - 26 shows

Priscilla Senna - 26 shows Banda Encantus - 25 shows

Sirano e Sirino - 25 shows

Canários do Reino - 25 shows Zé Neto e Cristiano - 24 shows

Wallas Arraes - 24 shows

Bell Marques - 24 shows Eliane - 23 shows

Japãozin - 23 shows Vicente Nery - 22 Shows

Hugo & Guilherme - 22 shows

Avine Vinny - 22 shows

Leo Magalhães - 22 shows Líbanos - 20 shows

Leonardo - 20 shows

Tierry - 20 shows

Marcelo e Rayane - 20 shows

Bruno & Marrone - 20 shows

Edyr Vaqueiro - 20 shows Simone Mendes - 19 shows

Circuito Musical - 19 shows César Menotti & Fabiano - 18 shows

Gustavo Mioto - 18 shows Guilherme & Benuto - 17 shows Gusttavo Lima - 16 shows

Hugo e Guilherme - 16 shows

Elba Ramalho - 16 shows Rasta Chinela - 15 shows

Berg Rabelo - 15 shows

Balancear - 15 shows

Amazan - 15 shows

Jorge e Mateus - 15 shows

Victor Fernandes - 15 shows Marília Tavares - 13 shows Alceu Valença - 13 shows

Geraldo Azevedo - 13 shows Raquel dos Teclados - 10 shows

Antony e Gabriel - 10 shows Henrique & Juliano - 7 shows

Dados: informações coletadas nas redes sociais, assessorias e empresários entre 1º a 11 de junho