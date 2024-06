De aumento no cachê a 'vale-carinho', Mari Fernandez fala sobre benefícios para banda no São João

A cearense Mari Fernandez é um dos nomes do forró com uma super agenda no mês de junho. Ao todo, ela soma 30 shows no período junino. Em entrevista à coluna no São João de Maracanaú, na sexta-feira (1º), a forrozeira falou sobre os diferentes looks que irá usar nos eventos, além do aumento do cachê da banda e outros benefícios aos músicos que trabalham com ela.

"Tem que ter todo dia um look novo, a cada cidade. Entre 24 a 27 tem muita dobrada", relatou Mari sobre a agenda. No São João de Maracanaú, ela foi vestida como uma noiva moderna. As peças foram elaboradas em parceria com o stylist Rodrigo Polack.

Assista à entrevista:

Inspirado na tradição junina e nas festas de quadrilha, o look combinou elementos clássicos com um toque contemporâneo. A noivinha de Mari Fernandez apresentou um véu de tule e luvas, complementados por uma minissaia de tule franzida e pregueada. A regata que ela usou foi bordada em cristais, junto ao corpo.

Músicos ganham dobrado no São João

Sobre pegar estrada por vários dias com a banda, Mari Fernandez declarou que tem um grande carinho pelo músicos e até falou que o cachê é dobrado no período.

"Ganha! Aliás, não só São João, como Carnaval, Réveillon, Natal... aqui nós tratamos bem. Além de patroa, nos somos mãe. Mamãe, Mari! Pode pegar eles ali fora, pode perguntar se paga bem, pode perguntar cachê, pode perguntar se trata bem, carteira assinada e vale 'amor e carinho'. Acontece alguma coisa, a gente se preocupa", falou com bom humor Mari Fernandez.

Ao segundo semestre do ano, Mari Fernandez conta que prepara o lançamento de EPs gravados em bares de diferentes regiões do país. Ela já registrou dois volumes e deve fazer mais dois na região Sudeste e Nordeste.