Com 34 shows em junho, São João faz Eric Land ter jornada de quatro shows em um único dia

Nome em alta nas principais festas do período junino no Nordeste, o cantor Eric Land vai ter que se desdobrar para atender uma super agenda no mês de junho. Em entrevista no São João de Maracanaú, na noite de sábado (1º), o forrozeiro falou sobre a rotina de shows. No dia 22 de junho, por exemplo, ele irá realizar quatro apresentações consecutivas.

"É luta! Fazemos um preparatório, aquece, desaquece a voz, hidrata. Tenta dormir, porque o segredo da voz é o sono. E a fé, né? A gente pede ao homem lá de cima para não soltar a mão. Às vezes bate o cansaço, bate o desespero, e ele acalma a gente", explicou o forrozeiro.

Veja à entrevista:

No dia 22 de junho, Eric Land vai passar pelas cidades de Ibicuí (BA), Jequié (BA), Itapetinga (BA) e Caatiba (BA). Ele ainda se apresenta em municípios de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão e Rio Grande do Norte.

São João longe do filho

Com a super agenda junina, Eric Land também irá ficar semanas longe do filho — o pequeno Miguel, de apenas um ano.

"Meu filho é tudo na minha vida. Bate muita saudade", pontuou Eric Land.

A solução para diminuir a saudade do herdeiro são vídeos feitos pela esposa. "Quando a gente toca muito fora, a gente fica com coração destruído. Eu fico pedindo vídeo direto, de onde eu estiver. A gente tá atrás da melhora de vida dele", explicou o forrozeiro.