Cearense entrou para casting de selo nascido nos Estados Unidos

Opinião

O que muda para Eric Land sendo um artista de forró na ADA, distribuidora da Warner Music? Entenda

Selo internacional com sede no Brasil soma nomes com L7nnon e Ludmilla

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 06 de Setembro de 2024
Cantor cearense irá passar por diferentes estado em eventos públicos de São João

Opinião

Com 34 shows em junho, São João faz Eric Land ter jornada de quatro shows em um único dia

Em entrevista, cantor falou sobre a saudade do filho durante o longo período fora de casa

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 03 de Junho de 2024
Cantor intepretou hit 'Paraquedas', sucesso na voz de Gabriel Diniz

É Hit

Eric Land homenageia Gabriel Diniz no segundo dia do São João de Maracanaú

Cantor interpretou sucesso 'Paraquedas' ao violão

Redação 02 de Junho de 2024
Eric Land gravou com MC PH em estúdios da GR6

É Hit

Eric Land aposta em mistura de trap com forró em 'Vem Desestressar', feat com MC PH; assista

Produção audiovisual foi destaque em apresentação do cantor em Ibiza, na Espanha

Redação 04 de Maio de 2024
Eric Land no projeto Closed Friends

Opinião

Eric Land lança festa itinerante e revela roteiro de evento; São Paulo será palco de DVD de cantor

Com palco 360º e atrações convidadas, label deve percorrer o Norte e Nordeste

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 05 de Dezembro de 2023
Cantores de forró participaram de evento de empresária

É Hit

Dona Bill, mãe de Wesley Safadão, comemora 60 anos com shows de Eric Land, Taty Girl e Vicente Nery

Empresária reuniu família em festa no Ceará

Redação 21 de Fevereiro de 2022
Parceria criada por Gusttavo Lima e Xand Avião une nomes do Ceará, Pernambuco Paraíba e Goiânia

É Hit

DJ Ivis tira do ar fotos do Instagram com Xand Avião, Zé Vaqueiro, entre outros cantores

Perfil apresenta imagens de viagens com a mãe e a filha. Apenas um feat gravado aparece na rede social

João Lima Neto 25 de Outubro de 2021