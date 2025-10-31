Selo internacional com sede no Brasil soma nomes com L7nnon e Ludmilla
Em entrevista, cantor falou sobre a saudade do filho durante o longo período fora de casa
Cantor interpretou sucesso 'Paraquedas' ao violão
Produção audiovisual foi destaque em apresentação do cantor em Ibiza, na Espanha
Com palco 360º e atrações convidadas, label deve percorrer o Norte e Nordeste
Empresária reuniu família em festa no Ceará
Perfil apresenta imagens de viagens com a mãe e a filha. Apenas um feat gravado aparece na rede social