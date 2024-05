Eric Land aposta em mistura de trap com forró em 'Vem Desestressar', feat com MC PH; assista

O cantor Eric Land acaba de unir o trap com forró em lançamento audiovisual, divulgado nessa sexta-feira (3). Em feat com MC PH, o cearense disponibilizou — nas plataformas digitais — a canção "Vem Desestressar".

A produção audiovisual foi gravada no final do mês de abril, nos estúdios da GR6 Films, em São Paulo .

Veja clipe:

Eric Land e MC PH aparecem juntos no clipe em um clima bem descontraído. O projeto nasceu da vontade de exaltar as semelhanças entre os diferentes gêneros musicais. Um estúdio de moda traz para o filme a identidade do trap, e as areias trazem as referências do forró. No meio do caminho, o encontro entre os artistas é no paredão, que é uma forma de celebrar a música e festejar.

"Felicidade me define! Estou grato demais com esse grande presente. Quando ouvi a música pela primeira vez senti que seria uma explosão e em tão pouco tempo eu e o MC PH, nos aproximamos e conseguimos juntar o forró com o trap, nesse hit. A repercussão dessa mistura de gêneros está sendo maravilhosa. Fiz um stories da música, cantando no carro e de repente era um dos vídeos mais comentados. MC PH é um cara muito batalhador, começou cedo, assim como eu, nossas histórias se cruzam em muitos aspectos", comentou Eric Land.

MC PH também ressaltou o desejo de se apresentar a um novo público na carreira. “Estou muito feliz em poder levar minha música pra um novo público através dessa parceria com Eric Land, um artista que está conquistando o coração do Nordeste. Poder colaborar nessa parceria com essa versão de uma música tão especial pra mim é muito gratificante".

Com uma agenda de média 25 shows por mês, Eric Land lançou a produção audiovisual em Ibiza, na Espanha, neste sábado (4). Ele foi atração no WS On Board, projeto do cantor Wesley Safadão.