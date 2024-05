Nattan mira em sertanejo em DVD com Luan Santana e grava versão de hit dos anos 2000 com Melody

Assim como muitos nomes do forró, o cearense Nattan escolheu São Paulo (SP) para gravar um DVD. Na noite de quinta-feira (2), no Vila JK, o forrozeiro registrou o segundo projeto audiovisual da carreira com grandes participações. Ana Castela, Luan Santana, MC Daniel e Melody foram os feats do projeto.

Os fãs vão poder conferir letras inéditas no novo trabalho de Nattan. "Escolhi as musicas com os meninos da Vybbe. Viemos com 12 músicas inéditas. Trouxemos elas de Fortaleza, mas mudamos muita coisa quando chegamos aqui. Teve até música que tivemos de escrever aqui e outras alterar", ressaltou Nattan.

Assista à entrevista:

Um detalhe importante do novo projeto de Nattan é que a produção musical contou com assinatura de Dudu Borges — responsável por grandes hits nas vozes de Luan Santana, Thiaguinho, Bruno e Marrone, Michel Teló, Jorge e Mateus, Ivete Sangalo, Fábio Jr., Jorge Ben Jor e, internacionalmente, os cantores Dulce María e Ricky Martin, além de muitos outros.

Público surpreendido com os feats

Legenda: Ana Castela soltou a voz em dueto com Nattan Foto: João Lima Neto

Sem saber quem eram os convidados para dividir os duetos com Nattan, o público se surpreendeu em cada feat. Segundo o cearense, a escolha por São Paulo também foi para poder conciliar melhor a agenda dos cantores convidados.

Durante a gravação, Nattan parou por cerca de três vezes para poder usar diferentes looks.

Entre os convidados que acompanharam a gravação como público estavam a apresentadora Maisa Silva, o cantor MC Ryan e vários ex-BBBs.

Nattan aposta em nova versão de música internacional

Depois das versões de "I Don't Want to Talk About It" ("Nunca Mais") e " Te Robaré" ("Tem Cabaté Essa Noite"), o cearense gravou no novo DVD a canção "I'm Still in Love With You".— hit do cantor jamaicano Sean Paul para o álbum de estúdio "Dutty Rock" (2002).

Vale destacar que Nattan mostrou todo potencial vocal na nova produção audiovisual. Ao término da gravação, ele chegou até a agradecer a fonoaudióloga dele, que acompanhou o evento, e pediu palmas pelo profissionalismo.

A escolha por gravar um DVD em São Paulo é um passo importante para Nattan. Mesmo já reconhecido nacionalmente, o registro é mais uma porta ao mercado do sudeste, não só de shows, mas também publicitário. Ao mesmo tempo, ele marca o check lists de nomes do Nordeste que fizeram grandes produções fora de casa — saindo da zona de conforto.