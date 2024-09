O que muda para Eric Land sendo um artista de forró na ADA, distribuidora da Warner Music? Entenda

O cearense Eric Land deu um grande passo na carreira nesta semana. O artista assinou contrato com a Alternative Distribution Alliance (ADA) Brasil, distribuidora do Warner Music Group. Natural de Fortaleza, o cantor ficou conhecido nacionalmente por músicas como “Cidade Inteira” e “Chorei na Vaquejada".

“Assinar com a ADA é um sonho realizado. Eles entenderam a minha essência e o que eu quero levar para as pessoas com a minha música. Estou animado para essa parceria. Tenho certeza de que essa união vai abrir muitas portas e me permitir ir ainda mais longe", comemorou Eric Land.

A ADA é o braço independente de distribuição e serviços de gravadora da Warner Music Group. No exterior, ela é conhecida por descobrir novos artistas e apoiar lendas da indústria.

Veja também É Hit 'Nada a ver com isso', diz Gusttavo Lima sobre avião apreendido em operação que prendeu Deolane É Hit Ônibus da dupla João Neto e Frederico sofre acidente na BR-040, em Minas Gerais

Mas, afinal, o que muda na carreira do cearense entrando para uma grande marca internacional? Primeiro, é válido dizer que existe um grande investimento financeiro — tanto por parte da ADA quanto dos empresários de Eric — em apostar no trabalho do cearense.

Com a nova parceria, o trabalho do cantor pode chegar a novos canais de distribuição como emissoras de TVs, rádios e demais plataformas ainda não explorados por ele.

Em termos de planejamento, cada selo, gravadora ou produtora tem um roteiro de divulgação do próprio casting. Além dos produtos segmentados ao Nordeste, como EPs de vaquejada, álbuns promocionais, clipes pensados pela produtora local, Eric agora vai ter que atender demandas de produtos da ADA. De praxe, como para boa parte dos artistas, as entregas vão desde grande DVDs até especiais fechados com plataformas específicas.

Ligado a uma marca com escritório no eixo Rio-São Paulo, a possibilidade de Eric Land se voltar ao mercado musical do sudeste também se torna muito mais fácil. Não que ele já não faça apresentações na região, mas a manutenção da imagem dele em grandes cidades acaba sendo maior

Outro ponto de destaque na parceria de Eric e a ADA é a possibilidade de novos feats. Geralmente, não uma obrigação, se facilita as negociações de feats entre artistas do mesmo selo. A empresa abraça a distribuição digital de nomes importantes como Ludmilla, L7nnon, Fernando e Sorocaba, entre outros. Já imaginou o piseiro de Eric com o trap de L7nnon e o funk de Ludmilla?

À coluna, Eric Land adiantou que parcerias estão por vir, além de uma nova produção audiovisual. "A ADA tem um casting com artistas renomados da música e, com certeza, vocês terão alguns feats. Inclusive, no projeto que estamos fazendo para gravar um DVD em São Paulo".