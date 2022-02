Dona Bill, mãe de Wesley Safadão, comemora 60 anos com shows de Eric Land, Taty Girl e Vicente Nery

A empresária Maria Valmira Silva de Oliveira, conhecida por Dona Bill, comemorou 60 anos de vida com a família em casa no Ceará, no domingo (20). A mãe do cantor Wesley Safadão realizou evento com a presença dos familiares e shows de Eric Land, Taty Girl e Vicente Nery. A festa ganhou o tema "Bloquinho da Bill".

A comemoração empresária teve mesa de doces em formato de trio elétrico. A festa ainda contou com a presença de alguns empresários do setor de eventos.

O cantor Wesley Safadão, atualmente morando em São Paulo, veio com toda família curtir o evento da mãe. O aniversário de Dona Bill acontece em 18 de fevereiro, mesmo dia da esposa do cantor — a influenciadora digital Thyane Dantas.

Dona Bill ganhou bolo de aniversário no palco da festa cercado por filhos e amigos.

Aos 60 anos, Dona Bill foi de suma importância na carreira do filho. Ela ajuda, até hoje, o cantor a tomar importantes decisões da carreira. Em programas nacionais, Wesley Safadão já exaltou o quanto a mãe fez para que ele crescesse no mercado musical.