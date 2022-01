Wesley Safadão, Thyane Dantas e filhos se mudam para São Paulo

O cantor Wesley Safadão está de mudança com a família para São Paulo. A novidade, anunciada oficialmente por ele nesta sexta-feira (28), também conta que Thyane Dantas, os dois filhos do casal e até mesmo Yhudi, fruto do ex-relacionamento do artista, também vão juntos para a cidade.

"Mostro para vocês nossa casinha aqui de São Paulo. Daqui a uns meses vai ficar pronta, mas já estamos por aqui, agora de vez", iniciou o cantor em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Crianças matriculadas

Segundo o cantor, ele e os familiares devem estar frequentemente em solo cearense, mas não deu detalhes sobre a residência que mantém no Estado. "Vamos estar sempre em Fortaleza, no Ceará, já que é a nossa terra, terra que a gente ama", pontuou ele.

Além disso, Wesley revelou que todas as crianças já estão matriculadas em escolas da capital paulista, o que deve facilitar o processo de mudança.

"Que Deus abençoe nossa família, nosso lar e vamos para frente", completou ele.