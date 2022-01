João Gomes presenteia sanfoneiro de banda com carro em aniversário

O cantor João Gomes, 19, fez uma surpresa para o amigo sanfoneiro Jeovanny, nesta sexta-feira (28). Os dois são amigos desde a infância. Em comemoração aos 18 anos do companheiro de palco, o pernambucano presentou o instrumentista com um carro.

No Instagram, João Gomes falou dos diferentes momentos da vida que vem passando ao lado do amigo.

Legenda: Cantor e sanfoneiro cresceram juntos em Pernambuco Foto: Reprodução/Instagram

"Por tudo que a gente passou. Pela família e por quanto me ensina a ser uma pessoa melhor desde o dia que conheci você. Você me disse: 'tô trabalhando pra comprar minha sanfona, doido'. Doido oh, turma (risos). Tão doido que fui atrás. Tão doido que consegui a sanfona e conseguimos rodar esse Brasil juntos. Tão doido que depositei minha fé e vontade maior de conquistar as coisas. E você veio comigo", escreveu João Gomes.

Portais especializados em comércio de veículos estimam o valor do veículo em R$ 150 mil a R$ 240 mil, dependendo dos itens opcionais escolhidos pelo comprador.

Jeovanny agradeceu João Gomes e falou da amizade com o cantor em publicação na rede social. "Aaaaaaaa meu Deus!!! Um dia desse nós andando de bicicleta indo gravar vídeos, agora elas foram aposentadas haha!! Te amo meu irmão, obrigado por tudo!".