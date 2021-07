João Gomes chora com a compra do primeiro ônibus da carreira

Um dos passos mais importante da carreira de qualquer cantor de forró é a compra de um ônibus. Por meses, muitos nomes passam meses na estrada para realizar eventos pelo País. O pernambucano João Gomes conquistou o primeiro veículo, nesta terça-feira (13).

Ao lado do empresário e parte da equipe de produção ele comemorou o momento com estouro e banho de champanhe. João Gomes "surgiu" musicalmente no mês no junho. O "São João de Todos", promovido pela plataforma "Sua Música", despontou o jovem forrozeiro de 18 anos.

Veja entrega de ônibus:

De voz forte, ele atingiu o topo de aplicativos de streaming como Spotify com a canção "Meu Pedaço de Pecado". Ele é Natural de Serrita (PE), mas reside em Petrolina (PE).

Conheça a história de João Gomes:

Na sexta-feira (9), o forrozeiro lançou o primeiro DVD da carreira: "João Gomes - Ao vivo em Fortaleza". Inicialmente, foram divulgadas cinco músicas. O produto audiovisual contou com participação de nomes como Tarcísio do Acordeon.

