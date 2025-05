Acidente entre carro de integrante da banda Desejo de Menina e van deixa um morto e sete feridos

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de luxo pertencente a um dos integrantes da banda Desejo de Menina e uma van, registrado na manhã dessa segunda-feira (5), deixou uma pessoa morta e sete feridas em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu no quilômetro 116 da BR 428. Na ocasião, o automóvel do artista teria colidido com a traseira do outro veículo, que transportava 15 pessoas. Com o impacto, o coletivo capotou, enquanto o carro de luxo desceu uma ribanceira. As informações são do portal g1.

O acidente causou a morte de Thiara Freire, de 33 anos. Outras sete pessoas também ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

Conforme a Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista, cinco das vítimas foram levadas para o Hospital Municipal da cidade. Três dos feridos estão em estado grave. Um deles foi transferido para Petrolina enquanto os outros dois estão aguardando transferência.

Ainda segundo a PRF, o motorista do automóvel sofreu ferimentos leves, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado.

Nas redes sociais, a banda Desejo de Menina publicou uma nota lamentando o caso, que classificou como "lamentável", e prestou solidariedade.

"Permaneceremos à disposição para colaborar com tudo o que for necessário e estiver ao nosso alcance, a fim de minimizar os impactos dessa situação", diz o comunicado.

Vítima era gerente de banco

Thiara Freire atuava como gerente de serviços do Banco do Brasil, no município de Santa Maria. Em nota, a instituição financeira se solidarizou com a perda.

"Com grande tristeza, o BB recebeu a notícia do acidente de trânsito que causou o falecimento de Thiara Freire, que atuava como gerente de serviços em Santa Maria da Boa Vista. O Banco do Brasil lamenta profundamente e manifesta total solidariedade e apoio aos colegas e familiares."

O prefeito de Santa Maria, George Duarte (PP), também lamentou a morte.

"Além de colega de Banco do Brasil, Thiara foi uma amiga fiel, que sempre demonstrou caráter, companheirismo e, acima de tudo, amor por Santa Maria. Deixa filha, admiradores e um enorme legado de trabalho em prol do BB e do povo boavistano."

