Laninha Show tem apresentação de projeto surpresa encerrada por fiscalização na Beira Mar; vídeo

A cantora paraibana Laninha Show foi surpreendida na tarde desta sexta-feira (2), ao tentar lançar na Beira Mar de Fortaleza um novo projeto que faz parte do seu DVD e ser barrada.

Enquanto cantava usando uma caixinha de som sobre uma cadeira e poucos instrumentos, a artista foi interrompida por agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), por falta de autorização oficial.

“Ontem cheguei na Beira Mar toda planejada para fazer uma surpresa… mas quem foi surpreendida fui eu! Ainda bem que a gente faz do limão uma limonada: acabou em Laninha, Forro e pagode!”, brincou a artista em publicação nas redes sociais.

Em vídeo que circula na internet, é possível ver o momento que a cantora é abordada pelos profissionais e diz: “É isso gente. Foi bom enquanto durou, né?”.

Alguns fãs que acompanhavam a apresentação ainda pediram uma “saideira”, mas Laninha brincou e fala que não podia: “Pode não, se não vou ser presa”.

NOTA DA ARTISTA

“A cantora Laninha Show esclarece que a ação realizada na Avenida Beira Mar, foi uma manifestação artística com o intuito de valorizar a cultura popular e aproximar o pagode do grande público em um dos principais pontos turísticos da cidade”, disse a artista por meio de nota.

Ela salientou ainda que a iniciativa, sem fins lucrativos, “buscava promover a arte de forma espontânea e acessível”.

“Laninha reforça seu compromisso com a música, com a cidade de Fortaleza e com a liberdade de expressão artística. O projeto será lançado no canal da artista no YouTube neste domingo, 4”, conclui o texto.

NOTA DA AGEFIS

“A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) informa que a ação realizada na tarde desta sexta-feira (2), no Espigão do Náutico, teve como objetivo coibir a realização de um evento não autorizado no local” expressa trecho de nota da entidade.

O órgão afirmou que a denúncia partiu da própria população, que reclamou aos fiscais sobre o acúmulo de vendedores ambulantes informais aglomerados no espaço.

“Ao chegar ao local, foi constatado que a apresentação da artista não possuía a devida autorização prévia da Prefeitura, exigida pelo Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019) para eventos de qualquer porte que envolvam estrutura de som e impacto no uso do espaço público”, pontuou o agência.

A Agefis afirmou ainda que a intervenção ocorreu de forma pacífica e sem intercorrências, “com o objetivo de assegurar o cumprimento das normas que regulam o uso adequado dos espaços públicos da cidade”.

