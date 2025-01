'Luta corporal' e 'momentos terríveis', relata Laninha Show sobre sequestro sofrido ao lado da família, em Fortaleza

A cantora Laninha Show foi até as redes sociais neste domingo (26) para contar detalhes sobre o sequestro sofrido por ela e pela família, em Fortaleza. A artista disse que o esposo dela chegou a travar luta corporal com os sequestradores, na tentativa de não os deixar entrarem no carro, onde também estavam os filhos do casal.

Segundo a vítima, a família estava já na esquina de onde ela faria o segundo show do sábado (25): "tava eu, meu marido e meus filhos. Quando meu marido saiu do carro, chegou dois homens e abordaram ele. A porta do carro estava entreaberta e eu escutei quando meu marido disse: é um assalto, é um assalto" (sic).

"Eles entraram em luta corporal, meu marido reagiu, nesse momento não sabemos como o corpo da gente vai reagir. Eles infelizmente conseguiram entrar no carro, saíram no carro comigo e com meus filhos". Laninha

Laninha diz que "foram momentos terríveis" e que "só lembrava de pedir em nome de Jesus, eu pedia que deixassem meus filhos descer".

BLITZ SALVOU AS VÍTIMAS

O sequestro foi interrompido quando os criminosos foram forçados a parar em uma blitz da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), na Avenida Humberto Monte.

Com medo de serem descobertos, os suspeitos tentaram dar a ré para se afastarem do bloqueio, mas essa ação levantou suspeitas nos agentes.

"Quando eles pararam e abriram a porta, eu corri. Reviver isso não é fácil, mas eu tinha que vir aqui agradecer a Deus por esse livramento. Ele esteve comigo o tempo todo".

A cantora agradeceu ainda "todas as mensagens, orações dos nossos fãs, familiares e amigos. Obrigada por todo o apoio que vocês têm nos dado".

Prisão

O primeiro suspeito, um homem de 32 anos, foi rendido próximo à blitz da AMC, com o uso de armas não letais. Já o segundo, de 31 anos, tentou fugir em direção ao Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC), mas foi capturado por agentes da Polícia Rodoviária Estadual.

À reportagem, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "o segundo suspeito capturado estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de receptação, roubo, adulteração de sinal identificador de veículo".

Os dois homens foram conduzidos para a Delegacia do 32º Distrito Policial (32º DP), onde foram autuados pelo crime de extorsão mediante sequestro. No veículo da cantora, foi encontrado um falso revólver, que teria sido usado pelos criminosos para render as vítimas.