Laninha Show se emociona em reencontro com agentes de segurança que a salvaram de sequestro

A cantora Laninha Show reencontrou os agentes de trânsito, guardas municipais e policiais rodoviários estaduais que a ajudaram a se livrar de um sequestro com os filhos, ocorrido na madrugada de domingo (27). O crime aconteceu por volta das 2h, após ela voltar de uma apresentação em um restaurante no bairro Aldeota.

Na sede da Guarda Municipal de Fortaleza, no bairro Messejana, a cantora teve um momento de encontro com os agentes, se emocionou ao relembrar as cenas que passou com a família e agradeceu o trabalho dos profissionais de segurança.

"A cena que eu mais gosto de lembrar é quando eu desci daquele carro e a gente viu que vocês estavam ao nosso redor como anjos. Eu fechava os olhos e via a mão de Deus sobre nós ali, tanto que me ajoelhei", relembrou Laninha Show.

Como foi o sequestro

Laninha estava com os filhos quando foi abordada pelos criminosos. Eles seguiram no carro da vítima até o túnel da avenida Humberto Monte, quando se depararam com uma blitz da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). Com medo de serem descobertos, os suspeitos tentaram dar a ré para se afastarem do bloqueio, mas essa ação levantou suspeitas nas equipes de segurança.

O primeiro suspeito, um homem de 32 anos, foi rendido próximo à blitz, com o uso de armas não letais. Já o segundo, de 31 anos, tentou fugir em direção ao Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC), mas foi capturado por agentes da Polícia Rodoviária Estadual. Os dois homens foram conduzidos para o 32º Distrito Policial (DP), onde foram autuados pelo crime de extorsão mediante sequestro.

