Ceará x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de dois anos e meio, o time alvinegro terá a presença de seu torcedor em um jogo pela elite do futebol brasileiro. O Ceará entra em campo, neste sábado (5), às 18h30, para encarar o Grêmio, pela segunda rodada da competição. O Vozão, que conquistou um ponto na estreia, quer conquistar a primeira vitória em seu retorno à primeira divisão na Arena Castelão.

Dentro de casa, o Ceará defende um tabu que dura 22 partidas sem derrota na capital cearense, com um recorte que soma 19 vitórias e 3 empates. A última vez que o time saiu derrotado foi no dia 17 de agosto, pelo Mirassol, ainda na Série B do ano passado. A estreia do Alvinegro na primeira divisão foi com empate amargo em 2 a 2, diante do Bragantino, fora de casa.

Do outro lado, o Grêmio vem com força máxima para o duelo no Castelão. O time de Gustavo Quinteros vem embalado depois de duas vitórias seguidas na temporada. Na estreia da Série A, o tricolor gaúcho bateu o Atlético-MG por 2 a 1, dentro de casa e, já no meio de semana, também venceu o Sportivo Luqueño-PAR, pelo mesmo placar, na primeira rodada da Sul-Americana.

O confronto terá transmissão do Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

EM BUSCA DA VITÓRIA

O empate em 2 a 2, na estreia contra o Red Bull Bragantino, deixou um sabor amargo no elenco alvinegro. O técnico Léo Condé teve três atividades para corrigir os erros cometidos na primeira rodada. Para o confronto deste sábado, o treinador não tem baixas em relação ao último jogo, apenas os atletas que seguem fora por conta de lesões: Richardson, Ramon Menezes, Bruno Tubarão e Pedro Henrique.

Um dos destaques nas últimas partidas tem sido o volante Dieguinho, que atuou em 15 das 19 partidas do Vozão no ano. Em coletiva pré-jogo, o atleta destacou a força do Ceará em casa e a pressão diante do Grêmio. Titular ao lado de Fernando Sobral e Lucas Mugni nas últimas partidas, o atleta é a peça “coringa” no elenco do Vovô.

“A gente sabe da qualidade do Grêmio. Respeitamos muito a equipe, mas dentro de casa a gente não negocia. A gente busca a vitória dentro de casa. Tem sido assim desde o começo. Temos um aproveitamento muito bom e, junto com nosso torcedor, vamos ter que fazer valer esse mando de campo. Sabemos que, no Campeonato Brasileiro, fazer nosso resultado em casa é muito importante. Conquistar três pontos em casa e fora buscar um ponto é muito importante na competição”, avalia o meio-campista. Dieguinho volante do Ceará

Para sair de campo com a vitória, o Ceará precisa, mais uma vez, da assertividade no setor ofensivo. O Vozão balançou as redes em 34 oportunidades em 18 jogos na temporada, com uma média de 1,8 gol por partida. O artilheiro da equipe é Pedro Raul, que soma seis gols e uma assistência em sete duelos com a camisa alvinegra.

GRÊMIO COM “FORÇA MÁXIMA”

Depois de vencer o Sportivo Luqueño-PAR, fora de casa, pela Sul-Americana, o técnico Gustavo Quinteros destacou que iria colocar força máxima contra o Ceará. Porém, na lista de relacionados que veio para a capital cearense, o comandante gremista tem o desfalque de Braithwaite, que sentiu desconforto no duelo contra os paraguaios, no meio de semana. A decisão foi tomada para poupar o atleta para o restante da temporada.

O dinarmaquês, que é artilheiro da equipe com oito gols marcados, se junta aos outros desfalques gremistas, que são o atacante Cristian Oliveira, o volante Cuéllar e os laterais João Lucas e Luan Cândido. Sem Braithwaite, o uruguaio Matías Arezo é quem chama a responsabilidade com cinco tentos assinalados até aqui na temporada e vai para o terceiro jogo como titular na equipe.

Os retornos para o confronto diante do Ceará ficam por conta de Igor Serrote, Camilo e Edenilson, que não atuaram contra o time paraguaio na Sul-Americana. O zagueiro Jemerson e o meio-campista Villasanti são os atletas com mais minutos em campo pelo Grêmio na temporada.

O elenco do técnico argentino ainda tem as figurinhas carimbadas e conhecidas do futebol brasileiro, como o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Kannemann e os meio-campistas Edenílson e Nathan.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Edenilson e Villasanti; Pavon (Aravena), Amuzu e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X GRÊMIO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 04/04/25 (sábado)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Árbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP)

Árbitro Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

Quarto Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Quinta Árbitra: Gizeli Casaril (FIFA-SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)