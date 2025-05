Cantor sertanejo tem traumatismo craniano após acidente de carro

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Raphael, sofreu um acidente de carro em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ocasionando um traumatismo craniano no cantor.

Segundo o g1, ele tinha saído de um show na cidade mato-grossense e voltava no carro para Goiânia com o seu irmão e mais uma pessoa. Os outros ocupantes do veículo não tiveram lesões graves.

Em um vídeo postado no Instagram da dupla, Hugo aparece com a cabeça enfaixada e hematomas pelo rosto. Ele explica que teve perda de memória e não se lembra muito bem do que aconteceu.

Ele agradeceu a preocupação dos fãs. No Instagram da dupla, várias mensagens foram deixadas desejando melhoras ao cantor. "Livramento", disse um dos fãs.